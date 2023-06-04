Şampiyon olan takımın sahasında, kutlama gecesinde maça çıkmak kolay değil. Fenerbahçe bu zorluğu hissedecekti. Galatasaray da tersine, tamamen motive taraftarının önünde daha rahat olan taraf olacaktı. Okan Buruk, Kadıköy'deki derbideki gibi Berkan'ı ve Barış Alper'i tercih etmişti. Yanı sıra oyun merkezini biraz daha kendi kalesine yakın çekip Barış - Kerem ve hatta bu maça özel 11'e hazırladığı Zaniolo gibi hızlı isimleri ile uzun toparla Fener savunmasının arkasında buluşturma taktiğiyle sahaya sürmüştü takımını.