Galatasaray bu sezon iki Fenerbahçe maçını da hem futbol hem de skor olarak eze eze yendi. Kabul, G.Saray daha kaliteli isimlerden kurulu ama bu kadar bariz futbol farkı kabul edilemez. JJ, Okan Buruk'un 3 tane 45 dakikadaki (iki 45 Kadıköy, bir 45 son maç) direkt oyununa da bu maçın son devresindeki ön alan presi oyununa da cevap veremedi.