Dinamo Kiev maçı mı? Son 6-7 maçtır mükemmel oynayan Serdar Aziz'e; takımın taşıyıcı unsurlarından olan Attila'ya; İrfan Can'a; ağır işçi Arao'ya; inanılmaz bir futbolcuya dönüşen Crespo'ya; küsmeyen Zajc'a; nerde olsa standardı bozmadan oynayan Ferdi'ye kariyerine oranla fazla yedek kalsa da darılmayan Alioski'ye; hep garanti sigorta Osayi'ye; bazen kendi kendini ama çoğu zaman rakip savunmayı karıştıran Enner'e teşekkürler. Ama ille de Arda Güler. Maşaallah be çocuk..