Şampiyon olmanın bir sürü güzelliğinden biri de özgüvendir. O özgüven oyuncuya siner, seyirciye siner, sahaya bile siner..

Beşiktaş da şampiyon özgüveni ve geçen sezonki alamet-i farikalarından olan sahaya mücadele gücü koyma özelliği ile sahadaydı.

Kenan tek santrfordu. Savunma hattı ve önündeki Josej standarttı. Rizespor klasik ve ligimizin resmi ideolojisi olan 4-2-3-1 ile dizildi sahaya. Beşiktaş etkili başladı ama Rize de gelmeye çalışıyordu. Karşılıklı ataklar izlerken Nkoudou 9'da skoru değiştirince Beşiktaş rahatladı. Sonra 35 - 38'e kadar net Beşiktaş üstünlüğü..

İkinci yarıya daha istekli başlaması muhtemel Rize, ilk devreden daha da fazla istekli bir Beşiktaş buldu karşısında. Müthiş adam Atiba 2'yi yapınca Rize de bıraktı artık. Sonrası Beşiktaş'ın farkı artırmaya yönelik bir iki pozisyonu, Rize'nin 'öylesine' oynamasıydı. 78'deki değişikliklerden sonra iş "Bitse de gitsek"e döndü.

Beşiktaş iyi bir santrafor alacak. Kenan ve Larin de var. Güven'le falan uğraşma artık. Teixiera - sağlam bir stoper ve net golcü ile epey kuvvetli bir takım haline gelirler. Kaleyi Mert ile iyiden iyiye sağlama aldılar. Salih ve Kenan doğrudan katkı verecek isimler. Belki uygun fiyatlı bir merkez orta saha daha olabilir. Sergen Hocanın maç öncesi beIN mikrofonuna belirttiği gibi tüm takımlar için asıl kadrolaşma milli aradan sonra biteceğinden eylül ortası daha net fikrimiz oluşacak Beşiktaş'la ilgili. Ama şimdiden 'ruhen' hazırlar.



Taraftarı çok özlemişiz.

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Bu arada ligimizin futbolunun hızlı olmamasının sebeplerinden biri kesin hakemler. 7. dakikada Nsakala ve Baiano çizgide mücadele ettiler. Nsakala çizginin dışındaki reklam panolarına çarptı ve sakatlandı. Zaten dışarıda olan bir oyuncu sakatlandıysa tedavi ekibi dışarıdan gidebilir değil mi? Hayır, Zorbay Küçük oyunu durdurdu...

43. dakikada Alper, yerde kaldı, Beşiktaş atağa kalktı, Alper yerde diye Zorbay Küçük yine oyunu durdurdu. Her iki oyuncu da, Nsakala da Alper de 20 saniye sonra ayaktaydılar. Ama hakem artık oyunu kesmişti. Hakemlerimiz bu mantıkta olduğu sürece bizim ligimiz hızlanmaz, oyunumuz da gelişmez.