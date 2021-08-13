Şampiyon olmanın bir sürü güzelliğinden biri de özgüvendir. O özgüven oyuncuya siner, seyirciye siner, sahaya bile siner..
Beşiktaş da şampiyon özgüveni ve geçen sezonki alamet-i farikalarından olan sahaya mücadele gücü koyma özelliği ile sahadaydı.
Kenan tek santrfordu. Savunma hattı ve önündeki Josej standarttı. Rizespor klasik ve ligimizin resmi ideolojisi olan 4-2-3-1 ile dizildi sahaya. Beşiktaş etkili başladı ama Rize de gelmeye çalışıyordu. Karşılıklı ataklar izlerken Nkoudou 9'da skoru değiştirince Beşiktaş rahatladı. Sonra 35 - 38'e kadar net Beşiktaş üstünlüğü..
İkinci yarıya daha istekli başlaması muhtemel Rize, ilk devreden daha da fazla istekli bir Beşiktaş buldu karşısında. Müthiş adam Atiba 2'yi yapınca Rize de bıraktı artık. Sonrası Beşiktaş'ın farkı artırmaya yönelik bir iki pozisyonu, Rize'nin 'öylesine' oynamasıydı. 78'deki değişikliklerden sonra iş "Bitse de gitsek"e döndü.
Beşiktaş iyi bir santrafor alacak. Kenan ve Larin de var. Güven'le falan uğraşma artık. Teixiera - sağlam bir stoper ve net golcü ile epey kuvvetli bir takım haline gelirler. Kaleyi Mert ile iyiden iyiye sağlama aldılar. Salih ve Kenan doğrudan katkı verecek isimler. Belki uygun fiyatlı bir merkez orta saha daha olabilir. Sergen Hocanın maç öncesi beIN mikrofonuna belirttiği gibi tüm takımlar için asıl kadrolaşma milli aradan sonra biteceğinden eylül ortası daha net fikrimiz oluşacak Beşiktaş'la ilgili. Ama şimdiden 'ruhen' hazırlar.
Taraftarı çok özlemişiz.
☆☆
Bu arada ligimizin futbolunun hızlı olmamasının sebeplerinden biri kesin hakemler. 7. dakikada Nsakala ve Baiano çizgide mücadele ettiler. Nsakala çizginin dışındaki reklam panolarına çarptı ve sakatlandı. Zaten dışarıda olan bir oyuncu sakatlandıysa tedavi ekibi dışarıdan gidebilir değil mi? Hayır, Zorbay Küçük oyunu durdurdu...
43. dakikada Alper, yerde kaldı, Beşiktaş atağa kalktı, Alper yerde diye Zorbay Küçük yine oyunu durdurdu. Her iki oyuncu da, Nsakala da Alper de 20 saniye sonra ayaktaydılar. Ama hakem artık oyunu kesmişti. Hakemlerimiz bu mantıkta olduğu sürece bizim ligimiz hızlanmaz, oyunumuz da gelişmez.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!