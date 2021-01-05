Beşiktaş'a 4; G.Saray'a 4 atıp kazanmak, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 2 tane atıp devirmek büyük iştir. Bir, cidden bir tane bile yaratıcı oyuncusu olmayan, çalım atabilen futbolcusu bulunmayan Konyaspor'un bu başarısı yadsınamaz. "Kapan-çık" takımı da değil Konya, oynamaya çalışan, pas yapabilen kanat değiştiren bir takım. İsmail Kartal'ı yürekten tebrik ediyorum.
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G.Saray'a gelirsek, müthiş bir dağınıklık gördüm. İlk 30 dakikada uyutan maçta G.Saray da uyudu. Standart Konya atağı ile Skubic kaçar topla buluşur, içeri çevirir ve pozisyon olur. Bu tip bir klasik atakta Erdin D Konya'yı öne geçirdi. Devre bitmeden Oğulcan'ın güzel asistinde Diagne işini yapıp golü attı. Devre berabere bitti. Tıpkı Karagümrük maçındaki gibi 2. yarıda santradan kontra yediler ve yine gol oldu. Bu net bir şekilde dağınıklık ve konsantrasyonsuzluk örneğiydi. Yine de Diagne ile tekrarlanan penaltıda eşitliği sağladılar. İsmail Kartal atıldı; Konya'nın motivasyonu dağıldı. Tam G.Saray'ın kazanma ortamı oluştu. Bu esnada Lyuindama anlamsız bir penaltı yaptırınca Konya yeniden momentumu yine yakaladı. Kravets 4'ledi ama Sarı-Kırmızılıların isyan eden tek ismi Oğulcan yine ümit getirdi. Ama süre puana yetmedi.
G.Saray'da dağınıklık var. Sinir var. Yorgunluk var. Yine de deplasmanda 3 gol atıp puan alamıyorsanız sorun nettir: Hem takım savunması hem bireysel savunmacıların hataları.. 2-2'den sonra gol yememek lazım. Bir şekilde gol yememenin önemli olduğu sıkışık fikstür dönemine girildi. Bu döneme uyum sağlayan takım Beşiktaş. G.Saray'ın hemen bu döneme alışması lazım. Ama önce dağınıklığını ve konsantrasyonsuzluğunu bitirmesi lazım. Bir de Fatih Terim'in artık kimseye ciddiyetsiz ya da cibilliyetsiz her neyse dememesi lazım.
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Arda Kardeşler VAR ve yardımcısı dışında iyi maç yönetti. Kendi adına 3 penaltı çaldı 3'ü de doğruydu.(Biri ofsayt gerekçesiyle sayılmadı)
VAR ve AVAR hakemleri ile Hawk Eye şirketinin grafikerlerine ofsayt konusunda güvenmek zorundayız. Ancak Ali Saygın Ögel kararları ile dikkat çekti. Konya'nın golüne ofsayt kaldırdı. VAR'dan döndü. Penaltıyı da o tekrarlattı. İsmail Hoca'nın atılmasına da o karar neden oldu.
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