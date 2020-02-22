22 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hüseyin Cimşir, Fenerbahçe'ye karşı 2-1 öne geçti hemen savunmaya çekildi. İkinci 45'de Fenerbahçe tek kale oynadı. Sivas karşısında fırtına gibi başladı. 30'a kadar Sivas yarı alanından çıkamadı. 30-35'e kadar üstünlük tamamen Trabzon'daydı. Sonra yine çekildiler. İkinci 45'de Sivas üstündü. Son 20 dakika tek kale oynadı.
Hüseyin Cimşir, "Öne geçelim, sonra kapanalım" hocası. Bu bir tercih. Ama kapanan takımın planı olur.
• Beyler rakip üzerimize gelsin biz biraz pas yapıp baskıyı kıralım
• Kontra arayalım.
Hayır, Cimşir'in oyunu şu: Öne geçtik, Çanakkale geçilmez yapalım.
Daha 5. dakikada ligin en iyi transferi gol kralı Sörloth'un nefis golüyle öne geçtiler. Sonra 43'te Guilherme'nin altıpastan auta vurduğu top dışında Beşiktaş ceza sahasına giremediler bile. Tamamen Beşiktaş ağırlıklı oynandı maç. Devre arasına 1-0 girilmesi Cimşir'in şansıydı. İkinci devrede biraz pas yapsalar Beşiktaş'ı tamamen sürklase ederlerdi. Guilherme-Sosa ve N'Diaye gibi isimler savunurken mi efektiftir yoksa oyunu tutup pas yaparlarken mi? Hüseyin Cimşir'in bu edilgen oyun tutkusu, ya da başka oyun bilememesi Beşiktaş'ı sezonun en iyi topunu oynayan takımı haline getirdi. İnanılmaz bir baskı kurdular. Uğurcan olmasa fark olurdu. Cimşir, Uğurcan-Campi ve Da Costa'nın insanüstü mücadelesine rağmen pas oyununa döndüremedi ve Kamil Ahmet ile yine bir defansif hamle yaptı. Ancak korkunun ecele faydası olmadı ve 7 dakikada Beşiktaş 2-1 öne geçti. Sonra Uğurcan maçı tuttu. Boyd-Diaby ve özellikle N'Koudu ile maçı koparacak golleri kaçırdı. Yani Cimşir'in "Kapanalım ve çıkmayalım" futboluna karşı Beşiktaş da oyunu koparamadı.
Bana göre eldeki imkanlar ölçüsünde Sergen Yalçın'ın tek hatası Necip'i oyuna almaktı. Bu oyuncu oyunu ve orta sahayı tutamaz. Rebocho ya da Roco'yu alabilirdi. Yine de son dakikada Ekuban asisti yapacakken Vida, Sörloth'u düşürse maçı bitirirlerdi.
Karius ve Uğurcan ile Burak ve Sörloth yer değiştirse Beşiktaş tarihi fark atardı. Oyuncu kalitesi, Hüseyin Hoca'nın edilgen oyununa rağmen Trabzon'a puanı getirdi.
Beşiktaş bence ligi kapattı. Artık gelecek sezonun hazırlıkları yapılmalı. Trabzonspor ise zorlu fikstür öncesi oyun olarak kötü olsa da moral bozucu bir mağlubiyet almayarak en azından yoluna güvenle devam etti.
Fırat Aydınus iyi maç yönetti. Tartışılan Trabzonspor'un attığı ilk golde bence faul yoktu. Ayrıca sürekli kendini yere atıp faul bekleyen isimlere yüz vermeyince 2. yarıda kimse kendini yere bırakmadı.
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