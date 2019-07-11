BeIN Sports, bana göre asla 500 milyon dolar etmemesi gereken ligimize yayıncı oldu. Zaten bu 500 milyon dolar da lafta o kadar. Digitürk de 400 milyon dolar vermiyordu.

İhale bedelinin yarısı doğrudan TL'ye çevrilip ödeniyor kalanı dolar olarak ödeniyordu. BeIN 500 milyon dolarlık bedelin 250 milyon dolarını 3 lira 26 kuruştan sabitledi ve o bedelde TL ödemeyi taahhüt etti. Hatırlanacağı gibi bu bedele o zaman bir tek Aziz Yıldırım itiraz etmişti. O dönem ihale kuru 3.30 iken sabitleme 3.26'ya bağlanmıştı.

Şimdi beIN kalan ve dolar üzerinden ödemeyi taahhüt ettiği 250 milyon dolarlık kısmın da 3 lira 80 kuruşa sabitlenmesini istiyor. Sıkıntı burada.

BeIN, geçen sezon da ödemelerini geciktirmişti, 8 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapması gereken ödemeyi de yapamadı.

Kulüpler Birliği ise 3.80'e sabitlemeye kesin olarak karşı. Hatta bazı kulüpler beIN'in yarısı TL yarısı da 3.80'e sabitlenmiş kur isteğinin 350 milyon dolar civarında bir bedele denk geleceğini, eğer böyle bir indirim yapılacaksa beIN ile sözleşmenin feshedilmesini maçların bu bedelle (350 milyon dolar) TRT-Turkcell işbirliği ile yayınlanması gerektiğini önerdiler.

BeIN Sports temsilcileri ise kur baskısıyla zorlandıklarını söylerken enteresan bir örnekleme yapmışlar ve şöyle demişler : "49 ülkede beIN yayını var ve sadece Türkiye'de zarar ediyoruz..."

Kulüpler Birliği temsilcileri de "Bir tek burada zarar etseniz de bir şey olmaz. Size daha kaliteli yayınlar için yardımcı olalım" yanıtını vermişler.

Peki, söylenildiği gibi beIN, lig haklarından feragat eder mi? 150 milyon dolarlık teminat mektubunu yakar mı?

Şirket bu riskleri göze alsa bile elinde eski tabiriyle Lig TV'si olmayan Digitürk'ün piyasa değeri anında yüzde 60-70 azalır.

Şirket bunun farkında.

Öte yandan beIN, bir operasyon başarısızlığı imajı ile bir ülkeden çıkmak da istemiyor.

Bir başka konu da 2020 Dünya Kupası.. Katar'ın milli meselesi olan bu organizasyonun yapılacağı sene böylesine bir operasyonu yapmayacağı da ekonomi-politik bilen herkesin ortak görüşü...

Yani, beIN Sports kuru 3 lira 80 kuruşa sabitleyemez. Türkiye'den de en azından 2020 Dünya Kupası bitmeden çıkmaz.

Muhtemelen 4.30-4.50 lira bandında bir sabitleme ile yayınlarına devam eder.

Ama Dünya Kupası sonrası ne olur onu şimdiden kestirmek zor.

Öte yandan beIN'ın yayıncılık anlayışını, maçlar dışında neredeyse hiç seyredilmeme gerekçelerini, Türkiye'ye geldiklerinden bu yana bir türlü bu ülkenin gerçeklerine alışamamaları da zarar etmelerinin bir başka nedeni.

Stüdyo şefinden dekor uzmanına kadar herkese dövizle ücret vermeye gerek var mı mesela en basitinden bunları da sorgulamaları gerek.

BeIN'in çekileceğini söylemek kolaycılık olur. Katar-Türkiye ilişkileri bir yanda dururken, 2020 Dünya Kupası eli kulağındayken ekonomi-politik gerçeklik bu işi mümkün kılmaz. Ancak beIN de yayıncılık ve televizyonculuk konusunda kendini sorgulamalı artık. Yeri gelince onu da yazarız...