Bir süredir bu köşede beIN Sports'un mutsuz olduğunu; çekilmeye fırsat aradığını; eğer çekilirlerse başta telekomünikasyon firmaları olmak üzere alternatifleri olduğunu; beIN'in her türlü talebine TFF'nin olumlu yaklaştığını; Kulüpler Birliği ile TFF arasında en büyük anlaşmazlıklardan birinin beIN olduğunu okuyorsunuz.

Yıllık 500 milyon dolar bedelle yayın ihalesini aldı sayılan; ancak bu meblağın yarısını TL'yle ödeyen; kalan yarısını da dolar kurunu 5.80 TL ye sabitleyen beIN, yüzde 30 indirim istemiş ve yıllık bedeli 410 milyon dolara indirmişti. Bu meblağın yarısı TL yarısı da 5.80'den sabitlenince aslen bedel 350 milyon doların da altına inmişti. Oysa bu köşede 3 telekomünikasyon şirketinin ortak hareketiyle oluşturulacak bir yayın grubunun 350 milyon doları verebileceğini yazmıştım. TFF, genelde hep yaptığı gibi beIN'in tarafından işe bakmış ve alternatif arayışlarına kulak tıkamıştı.

Bu tavır sürdüğü için belki de beIN, yeni bir indirim daha istedi. Önerileri yıllık 1 milyon 750 bin TL. Yani dolar kurunun 7 liralık haliyle 250 milyon dolara karşılık geliyor.

Kulüplerin 18'i de bu indirim talebine açıkça "Hayır" dedi.

Muhtemelen bu indirim olmayacak. Ancak artık şu anlaşılmalı. 2022 Katar Dünya Kupası için para musluklarını açan; Barcelona'ya tarihin en büyük sponsorluk parasını veren, özellikle Anglo-Sakson medyasına dünya para döken, Paris Saint Germain'e 222 milyon Euro'luk transfer yapan Katar Devleti için Türkiye operasyonu devede kulaktı. Önce Barca sponsorluğu gitti sonra medya pazarlama faaliyetleri azaldı. 2022 garanti altına alındıktan sonra yavaş yavaş ülke dışı harcamalar azaltıldı. Petrolün de ciddi fiyat erozyonu ile girdisi azalan ülkenin dış şirketlere sübvansiyonu minimuma indi. Tüm bu gelişmelere bakıldığında beIN'in Türkiye'den memnun olmadığı da açıkken bu evliliği zorla sürdürmenin manası nedir?

Futbol dünyasının ivedilikle bir alternatif araması zamanı gelmiştir. Ben dahi 3-4 görüşme ile telekomünikasyon firmalarının ortak girişimi ile ücretin 350-400 milyon dolar seviyelerinde kalabileceğini öğrenip yazarken Kulüpler Birliği ve aslen TFF'nin bu arayışlara girmemesi hatadır. beIN'e "Siz bilirsiniz sözleşme süresi bitiminde yayıncımız hazır" demek başka "Aman ne olur gitmeyin" demek başka.

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