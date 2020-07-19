Futbolu her zaman çok sevmemizin en önemli nedeni futbolun adaletinin her zaman sahada tecelli etmesi. Dışarıdan ne kadar müdahale edilirse edilsin, ne kadar oynanırsa oynansın, ne kadar rakiplerinizin önü açılırsa açılsın sonuca her zaman sahada "iyi takım" ulaşır.
Son 4 yılda hep 70 puan barajına gelmiş, şampiyonluk yarışlarında olmuş, 8 puandan şampiyonluk verme travması yaşamış Başakşehir, 'winner' karakteri ve 'şansı' ile büyük takım hocası kimliğine sahip Okan Buruk ile mutlu sona ulaştı. Göksel Gümüşdağ ve yönetimine, CEO Mustafa Eröğüt'e ve Okan Buruk önderliğindeki teknik ekibe ve futbolculara tebrikler gönderiyorum. Ligimizin 6. şampiyonu hayırlı olsun.
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Kendi kendini yiyen, her şampiyonluk yarışında son 6-7 haftaya girildiğinde eli ayağına dolanan işin içine şehrin barosundan her partiden milletvekillerini sokan Trabzonspor sahadaki kan kaybını durduramadığı için yine kaybetti.
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Bir başka tebrik de hem şampiyonu hem de Trabzonspor'u 4-3 yenmeyi başaran; hele hele Trabzon'da 3-1'den maçı çeviren Konya'yı ve Bülent Uygun'u ayrıca tebrik ediyorum.
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Beşiktaş, hiç hazırlanmadığı, taktik olarak hiç çalışmadığı bir maçta ilk devrede önce genç kalecisi ile maçı tuttu. Vedat'ın atılması ile eksilen rakibine karşı dahi iyi oynayamasa da kazanmasını bildiler. Bir alkış da Sergen Yalçın ve Beşiktaş'a
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Fenerbahçeliler'e geçen hafta Sivas maçından sonra yaptığım çağrıyı yinelemek istiyorum:
Her hafta her hafta üzülmeyin. Fenerbahçe takımı dağılmış. Gelecek sezonu sorgulasın. Yönetimine sorsun:
• Son 2 yılki transfer facialarından ne kadar ders aldınız?
• 15 gün sonra sportif direktör olacak olan adamın idmanda oyunculara gider yapması ne kadar doğru?
• Sportif direktör iyi çalışıyor ama yönetimin özellikle yabancı transferi konusunda başarısı ne olacak?
• İyi kadro kurulsa dahi, çalışkan bir hoca bulundu mu? "Gökhan Gönül ön direkteyse önünde biri duracak" ; "Ömer Bayram
orta yapınca Donk'a dikkat edeceksiniz" gibi basit önlemleri söyleyebilecek bir hoca var mı?
• Samandıra'da ilk yıl oluşan kaos, Yanal ile durulmuşken şimdi yeniden başladıysa Samandıra'da başka müdahalelere gerek var mı?
• Bu kaleci ile şampiyonluk yarışına çıkılır mı?
• Santrfor çiğ et yiyince güzel de fiziken düşünce hiç çekilmiyor. Yedeğine mi, yerine mi biri lazım?
Sorular artırılabilir. Bu sorgulamaları yapmaları lazım.
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