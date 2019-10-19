19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu yazı 19 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ın Ankaragücü deplasmanında 0-0 berabere kaldığı maçın ardından saat 22.00 de yazıldı.
Yarın Beşiktaş yeni başkanını seçecek. Kim başkan olursa olsun yapılması gereken bir çok işi olduğu gerçeği elbette var. Ama ben özellikle Beşiktaş takımının kadrosu ile ilgili bir takım yorumlar yapmak istiyorum.
Ne yazık ki Beşiktaş, bu takımda oynayamayacak isimlerle dolu.
Yeni başkan gerçeği görecek,
Umut Nayır - Güven - Orkan gibi isimler bu takımda oyuncusu olamaz. Oğuzhan'dan artık bir geri dönüş beklenmemeli.
Rebocho - Diaby - Ruiz hatta Elneny ve dahi Lens bugün bu takımı bir yerden bir yere taşıyamaz.
Hala Necip stoper oynuyorsa en hafif tabiriyle kadro bitiktir. (Bugün iyi oynaması bu gerçeği değiştirmez)
Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacaksa olsun önce en kısa sürede oyuncu alacaklarını ödeyecek ama devre arasında ne yapıp edip en az 3, mümkünse 4 oyuncu alacak. Stoper, sol ayaklı bir iç oyuncusu ve olmazsa olmaz santrafor şart. Mümkünse bir de sağ dış forvet. Ama bu transferler Abdullah Avcı dönemi ile birlikte kulübe epeyce transfer yapan menajerlik şirketlerine yaptırılmamalı.
Abdullah Avcı konusunda bu maçta eleştirecek fazla bir şey söyleyemem. Diaby boş kaleye atabilse işi görmüşlerdi. Hatası şu olabilir, Lens'ten artık bir beklentinin olmaması gerek. Oyuna hız ve hareket getiren Ljajic girdikten kısa bir süre sonra Burak'ın sakatlanması şanssızlıktı. Abdullah Avcı da elbette yarınki seçimi bekliyordur muhakkak.
Başkan ne yapacak edecek takıma sahip çıkacak. Pamuk elleri cebe atacak, devre arasında Beşiktaş'a yakışır kadro kuracak.
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