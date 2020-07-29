Türkiye'nin mecra sayısı bakımından 2 büyük medya kuruluşu, mevcut TFF'yi ve MHK'yı şikeci ve operasyoncu ilan etti.

Bu iki medya grubuna göre Nihat Özdemir ve ekibi ile Zekeriya Alp ve ekibi gerek hukuk kurulları ile gerekse hakemleri ile operasyonlar ve şikeler yaparak Trabzonspor'un şampiyonluğunu elinden alıp Başakşehir'e hediye ettiler. Bu tefrikalara çıt çıkaramayan; çıkarması da mümkün olmayan Nihat Özdemir TFF'si bir kaç gün içinde limit kararlarını açıklayacak.

Sadece Trabzonspor açısından uygun olan, diğer kulüplere kayyım atayıp o kulüpleri ileride satılacak KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) haline getirecek banka anlaşmasına imza atmayan F.Bahçe'yi bu teslim dökümanına mecbur etmek; Özdemir'in limit kurulunun uygulamalarından biri mi göreceğiz.

Bu anlaşmaya imza atıp ödeyemeyecek duruma gelen Beşiktaş ile gelecek yıl ödeyemeyecek duruma gelecek G.Saray'a da limit sıkıntıları doğurulacak mı, onu da göreceğiz.

Görevi futbolu büyütmek olan TFF'nin bu yönetimi; 3 büyüğü, 'limit' adı verilen kement ile köşeye sıkıştırıp yeni ve suni büyüklükler yaratmanın peşinde mi, onu da göreceğiz.

Bakalım kendisine "şikeci-operasyoncu Başakşehir'in askeri" diyen 2 medya grubuna ağzını açıp 'Aa' diyemeyen Özdemir TFF'si limit denilen kement sisteminde de 'şike ve operasyon' yapacak mı?

Eğer yaparsa çağrım açık; 3 büyükler bir olsunlar ve bu ülkenin bu TFF'sinin bu ligine yatırım yapmasınlar. Küçülsünler. TFF'nin ve onların hamilerinin yaratmak istedikleri 'Yeni büyükler' kendi aralarında oynasınlar. Bakalım, o zaman o lig kaç para edecek? 3 büyükler için asıl şimdi birleşme zamanı...