Türkiye'nin mecra sayısı bakımından 2 büyük medya kuruluşu, mevcut TFF'yi ve MHK'yı şikeci ve operasyoncu ilan etti.
Bu iki medya grubuna göre Nihat Özdemir ve ekibi ile Zekeriya Alp ve ekibi gerek hukuk kurulları ile gerekse hakemleri ile operasyonlar ve şikeler yaparak Trabzonspor'un şampiyonluğunu elinden alıp Başakşehir'e hediye ettiler. Bu tefrikalara çıt çıkaramayan; çıkarması da mümkün olmayan Nihat Özdemir TFF'si bir kaç gün içinde limit kararlarını açıklayacak.
Sadece Trabzonspor açısından uygun olan, diğer kulüplere kayyım atayıp o kulüpleri ileride satılacak KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) haline getirecek banka anlaşmasına imza atmayan F.Bahçe'yi bu teslim dökümanına mecbur etmek; Özdemir'in limit kurulunun uygulamalarından biri mi göreceğiz.
Bu anlaşmaya imza atıp ödeyemeyecek duruma gelen Beşiktaş ile gelecek yıl ödeyemeyecek duruma gelecek G.Saray'a da limit sıkıntıları doğurulacak mı, onu da göreceğiz.
Görevi futbolu büyütmek olan TFF'nin bu yönetimi; 3 büyüğü, 'limit' adı verilen kement ile köşeye sıkıştırıp yeni ve suni büyüklükler yaratmanın peşinde mi, onu da göreceğiz.
Bakalım kendisine "şikeci-operasyoncu Başakşehir'in askeri" diyen 2 medya grubuna ağzını açıp 'Aa' diyemeyen Özdemir TFF'si limit denilen kement sisteminde de 'şike ve operasyon' yapacak mı?
Eğer yaparsa çağrım açık; 3 büyükler bir olsunlar ve bu ülkenin bu TFF'sinin bu ligine yatırım yapmasınlar. Küçülsünler. TFF'nin ve onların hamilerinin yaratmak istedikleri 'Yeni büyükler' kendi aralarında oynasınlar. Bakalım, o zaman o lig kaç para edecek? 3 büyükler için asıl şimdi birleşme zamanı...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!