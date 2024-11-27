Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        34
        Fenerbahçe
        FB
        29
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        26
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Göztepe
        GÖZ
        21
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        16
        Trabzonspor
        TS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        15
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        7
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan Beşiktaş yönetimine sert eleştiri! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan Beşiktaş yönetimine sert eleştiri!

        Beşiktaş'taki son seçimli genel kurulda Hasan Arat ile birlikte başkanlık yarışı veren Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte yaşanan son olaylara dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 23:46 Güncelleme: 27.11.2024 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Başarısızlığa tahammül kalmamıştır"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ın eski 2'nci başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte dün akşamdan bu yana yaşananlarla ilgili basın açıklaması yayınladı. Hasan Arat'ın seçildiği günden bu yana vaat ettikleriyle, yaşatılanlar arasında siyahla beyaz kadar fark olduğunu söyleyen Adalı, Arat yönetimini sert bir dille eleştirdi.

        ''Beşiktaş kimsenin; kulübe sağladığı maddi kaynakla, algılarla, manipülasyonlarla, taht oyunlarıyla istikamet vereceği, futbol tabiriyle "top çevireceği" yer değildir. Beşiktaş başkanlık makamının; maddi manevi hiçbir olgunun arkasına sığınarak manipüle edilmesine müsaade etmeyiz'' diyen Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

        ''Değerli Beşiktaşlılar

        3 Aralık 2023 seçimli olağanüstü genel kurulunun sonuçlandığı dakikadan bu yana; Beşiktaşlılara göreve gelmek için vaat edilenlerle bugün yaşatılanlar arasında siyahla beyaz kadar farklar, büyük çelişkiler bulunmaktadır.

        REKLAM

        Beşiktaş'ımızda birkaç gündür en üst seviyeye çıkan kriz ortamı gece saatlerinde patlak vermiş; Futbol Takımları Koordinatörü Sayın Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollar ayrılmıştır.

        Beşiktaş'ımıza sporculuk, kaptanlık, teknik direktörlük seviyelerinde hizmetlerde bulunmuş Samet Aybaba'nın görevden alınma biçimi; Beşiktaşımızın değerlerine, insani ve demokratik normlara, kurumsallık ve şeffaflık ilkelerine tamamen aykırı ve yakışıksızdır. Bu aksiyonun ardından gelinen noktada Beşiktaş Yönetim Kurulu; Sayın Hasan Arat'ın Futbol A.Ş'den istifasına, yerine Sayın Hüseyin Yücel'in getirilmesine karar vermiş, Beşiktaş'taki yönetim modeli 1 günde, "yaptık oldu" tavrıyla değiştirilmiştir.

        Saygıdeğer Beşiktaşlılar;

        Beşiktaş Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda Beşiktaşımızı layık olduğu yerlere taşımak amacıyla sayın Hasan Arat ile birlikte Beşiktaş Başkanlığına aday olduk. Seçimin sonuçlandığı andan itibaren kongredeki rekabet de sona erdi. Bu noktadan sonra biz de seçilmiş Başkan ve Yönetim Kurulu'na elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalıştık. Beşiktaşımızın yanında olduk, aslolan Beşiktaş'tır düşüncesinden hiçbir zaman ödün vermedik.

        REKLAM

        Beşiktaş'ta dün geceden bu yana yaşanan süreç ve akabinde ortaya çıkan bu durum; Mayıs 2025 kongresine kadar geçecek sürede her şeyin belirsiz olmasına, kaos ortamının ve iktidar savaşlarının sürmesine, Beşiktaş üzerinden yapılan hesap kitapların Beşiktaş menfaatlerinin önüne geçmesine yol açar.

        Beşiktaş'ın başkan, ikinci başkan, koltuk, yetki entrikalarıyla uğraşacak zamanı yoktur. Camiada bir an önce taşlar yerine oturmalı, Beşiktaşımız hedeflerine birlik beraberlikle yürümelidir.

        Bugün verilen bu kararla birlikte Beşiktaş'ımızın sportif başarısızlığı, takım kurgusundaki hatalar "herkes gibi biz de hata yapabiliriz, her yerde olduğu gibi burada da inişli çıkışlı dönemler yaşanabilir" ifadeleriyle normalleştirilmeye çalışılmakta, Beşiktaş'ın üst üste dördüncü sezondur Kasım ayında şampiyonluk yarışından uzak kalması "olur böyle şeyler" diliyle tolere edilmek istenmektedir.

        Beşiktaş hepimizin; hata yapma payını en aza indirgemesi gereken yerdir. Bu bütçeleri harcayıp bu tercihleri yaptıktan sonra, herkes olumlu ya da olumsuz durumdan payını almalıdır.

        Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlıların başarısızlığa tahammülü kalmamıştır.

        REKLAM

        Beşiktaş yönetimi bir an önce genel kurulda aldığı yetkinin gereğini yapmalı; Beşiktaş'ı belirsizlik ve kaos ortamından çıkarmalı, 2025 kongresine kadarki yol haritasını net bir şekilde ortaya koyarak bunu şeffaf bir biçimde Beşiktaş kamuoyuyla paylaşmalıdır.

        Ayrıca; bugün Divan Kurulu Başkanımız Sayın Tevfik Yamantürk'e de ifade ettiğim gibi; önümüzdeki transfer döneminin 2025 seçimleri için PR çalışmasına çevrilmesinden, göz boyamak için gösterişe yönelik harcamaların, güç gösterilerinin, manipülasyonların yapılmasından duyduğum endişeyi de Beşiktaş camiasıyla paylaşmak istiyorum.. Sadece transfer harcamaları yahut nakit akışı değil; sermaye artırımı, kartal yuvalarının borsaya açılması gibi mali uygulamalara da asla yeltenilmemeli, kaynak sağlamak için farklı yöntemlere başvurularak Beşiktaş'ın bir kuruşu heba edilmemelidir. Bu dönemde gözüm, elim, gövdem Beşiktaş'ın her kuruşunun üzerindedir.

        Beşiktaş kimsenin; kulübe sağladığı maddi kaynakla, algılarla, manipülasyonlarla, taht oyunlarıyla istikamet vereceği, futbol tabiriyle "top çevireceği" yer değildir. Beşiktaş başkanlık makamının; maddi manevi hiçbir olgunun arkasına sığınarak manipüle edilmesine müsaade etmeyiz.

        REKLAM

        Beşiktaş'a kimin doğru baktığı, Beşiktaş'ı kimin doğru yaşadığı, Beşiktaş'a kimin hesapsız kitapsız yaklaştığı konusunda takdir, büyük Beşiktaş camiasınındır.

        Hiç kimse merak etmesin, hiç kimse endişe etmesin.

        Beşiktaş; Beşiktaş'a hizmet etmek için can atan, Beşiktaş için canını dişine takacak olan binlerin, milyonların kulübüdür.

        Aslolan Beşiktaş'tır!

        Saygılarımla.''

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        Bazı illerde eğitime kar engeli
        İsrail'den UCM kararına karşı temyiz başvurusu
        İsrail'den UCM kararına karşı temyiz başvurusu
        Van Bronckhorst'tan ayrılık cevabı!
        Van Bronckhorst'tan ayrılık cevabı!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması!
        Okan Buruk'tan Ziyech açıklaması!
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        "Gülerek karşılamamız gerekiyor"
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Florya arazisinde son durum ne?
        Florya arazisinde son durum ne?
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Kız arkadaşını bayıltana kadar dövdü!
        Havayollarında umut var
        Havayollarında umut var
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        Avukatına âşık oldu
        Avukatına âşık oldu
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Habertürk Anasayfa