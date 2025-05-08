Serdal Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!

Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Serdal Adalı, yeni yönetim kurulunu listesini tanıttı. Adalı, hedefledikleri yeni projeyi açıklarken yaz transfer döneminde oluşturacakları kadronun da detaylarını paylaştı.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

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"Olağan seçimli genel kurulumuzu pazar günü gerçekleştireceğiz. Bir seçim öncesi daha sizlerle bir aradayız. Bugün, geçtiğimiz dönemi anlatmak ve projelerimizi anlatmak için sizi davet ettik. Sevgili Beşiktaşlılar, bu görevi üstleneli sadece dört aylık bir süre geçti. Mazbatamızı alalı da 120 gün oldu. Göreve geldiğimizden bu yana tüm kaynaklarımızı Beşiktaş'ın hizmetine sunduk. Göreve geldiğimizde umutsuz bir ruh halimiz vardı. Kurumsallıktan tamamen uzaklaşmış bir Beşiktaş vardı. Bu toplantılarda ve ekranlarda neler konuşuyorduk lütfen hatırlayalım. Biz çalışarak bu süreci iyi bir şekilde geçirdik. Sadece işimizi konsantre olduk."

REKLAM "ARTIK PROJELER KONUŞULUYOR" "Beşiktaş'ta artık yeni projeler konuşuluyor. Finansal bağımsızlık tartışılıyor. Borçların nasıl sıfırlanacağı tartışılıyor. Beşiktaş'ın haberleri sporla birlikte ekonomi kanallarına taşınıyor. Taraftarımız yeni sezon heyecanını ve transfer haberlerinin heyecanını yaşıyor. Önümüzdeki sene biz nasıl şampiyon olacağız diye sohbetler ediliyor. Bu dahi umutların yeniden canlanmaya başladığını gösteriyor. Bundan sonra o kaotik günlere dönmeyeceğiz. Bu bizim camiamıza sözümüzdür." "TEŞHİSİ DOĞRU KOYDUK" "Bir yerde çözümün en önemli adımı teşhisi doğru koymaktır. Bir dört ayda her konuda doğru teşhisleri koyduğumuzu düşünüyoruz. Çözümler için de hızlıca yol aldık. Hiç durmadan çalışan bir ekip olduk. Mali konulardaki çalışmalarımızla ekonomik bağımsızlığımıza emin adımlarla ilerliyoruz." "BU PARAYI BANKALAR BİRLİĞİ'NE YATIRACAĞIZ" "Hiç tereddüt etmeden bu sportif ve mali tablonun altına gövdemizi koyduk. Sermaye artışı, gayrimenkul projeleri, tesislerin daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi ve karların artırılması için her saniye çalışıyoruz. Sermaye artışı sürecimiz geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Neler kazandık ilk ağızdan duymanızı isterim. Beşiktaş'ın tarihindeki en büyük sermaye artışı gerçekleşti. Tarihin tek seferdeki en yüksek tutarlı borç ödemesi gerçekleşecek. Artık bir şeyler değişmeye başladı. Elde edilen toplam hasılat 1 milyar 433 Milyon TL olmuştur. Elde edeceğimiz tüm geliri Bankalar Birliği'ne yatıracağız. Tüm geliri borcumuzu azaltmak için kullanacağız."

REKLAM "BAŞKAN TRANSFERLERİ İNDİR DİYENLER.." "Kulübümüze ait hisselerin değeri 50 milyondan 150 milyon euro'ya yükselmiştir. Bununla FFP takım harcama konusunda elimiz rahatladı. "Başkan hemen transferleri indir" diyen genç taraftarımızı duyar gibiyim ama biz bu sürecin başında ne dediysek o şekilde ilerleyeceğiz." "BEŞİKTAŞ'A SAHİP ÇIKMALARINI BEKLERDİM" "Az çok demeden destek olan herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Geldiğimiz noktada Bankalar Birliği borcunun tamamı kapanmamış olabilir. Benim de kırgınlığım olabilir. Beşiktaşlı büyüklerimizi yanımızda görmek, iş adamlarını yanımızda görmek isterdim. Beşiktaş'a sahip çıkmalarını beklerdim. Önceki dönemdeki itibar kayıplarını uzakta kalmalarına neden oldu belki de, belki de sahadaki sonuçlar uzaklaştırdı, belki de katkı sağlamak istemediler. Ama ben bu kişilerden "Gün bugün" demelerini beklerdim. Kırgınlığı ve mazereti bir kenara bırakmalarını isterdim. Her fırsatta çok sevdiklerini söyledikleri Beşiktaş için ellerinden geleni yapmalarını isterdim. Biz ne zaman kenetlenip her şey Beşiktaş için diyeceğiz. Ben ve arkadaşlarım, camiayı bir araya getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün olmadı ve o gün de elbette gelecektir. Biz mücadeleye ve çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapıp ne edip Beşiktaş'ın borçsuz günlerine doğru ilerleyeceğiz."

REKLAM "EMLAK KONUT İLE İŞ BİRLİĞİ İMZALADIK" "Projeler üretmeliyiz. Dikilitaş'taki 15 dönüm taşınmaz için Emlak Konut ile iş birliği imzaladık. Bu son yıllardaki Beşiktaş'ın en gelir getirici anlaşmasıdır. 20 dönüm üzerine yapılacak bu projeden 200 milyon TL gelir elde etmek istiyoruz. Bunu da borçların kapatılmasında kullanacağız. Hatırı sayılır bir kısmı da ileride gelir getirecek yeni araziler için kullanmayı planlamaktayız." "100 DÖNÜMLÜK ARAZİ İÇİN ÖNEMLİ BİR YOL ALDIK" "Yaptığımız görüşmeler sonucunda, yeni havalimanının yakınında 100 dönümlük arazinin kulübümüze kazandırılması için çok önemli bir yol aldık. Altyapı konusu ile ilgili projeyi burada inşallah gerçekleştireceğiz. Bu arazinin altyapı için kullanılması benim için büyük önem taşıyor. Buradaki tesis ve sahaların yapımına hemen başlamak istiyoruz. Gece gündüz çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu proje ile ilgili müjdeleri vermek bize nasip olur. Biz kulübümüzün her değerini en iyi şekilde değerlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul'un 5 ilçesinde ve İzmir'de farklı tesislerin kulübümüze kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor." REKLAM "BORÇ KONUŞAN BİR KULÜP OLMAK İSTEMİYORUZ" "Artık borç konuşan, kongrelerinin bir numaralı gündemi ekonomi olan bir kulüp olmak istemiyoruz. Bu kürsüde saha içinden daha fazla bahsetmek isterim." "ÖNÜMÜZDEKİ 3 SENE İÇERİSİNDE YAPILACAKTIR" "Şu ana bahsettiklerimiz geçtiğimiz dört ayda yapılanlardı. Kısmet olursa çok daha fazlası önümüzdeki 3 sene içerisinde yapılacaktır. Mali ve idari tüm çalışmalarımızın nihai amacı sürdürülebilir sportif başarılardır."

"ZAMANA İHTİYAÇ VAR" "Teknik kadromuz, scout ekibimizle önümüzdeki sezon için gereken adımları atıyoruz. Son yıllardaki yanlış takım kurgularının izlerini silmek hiç kolay olmuyor, olmayacak da. Bunları düzeltmek için zamana ihtiyaç var. Biz en doğru yapıyı kurmak için çalışıyoruz." DEMİR EGE TIKNAZ İÇİN AYRILIK AÇIKLAMASI Serdal Adalı, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz için, "Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar.” ifadelerini kullandı. TRANSFER AÇIKLAMASI "Hazır transfer sezonu da yaklaşırken herkesin kim gelecek diye merak etmesi kadar doğal bir şey yok. Biz isim, mevki söylemek için sezonun bitmesini bekliyoruz. Hala önümüzde dört maç var. İsim ya da mevki üzerinde konuşmadan bir çerçeve çizmek istiyorum. Beşiktaş'ın kadrosu önümüzdeki yıldan itibaren nasıl dizayn edilecek onu anlatmak istiyorum.Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş, takım planlaması; Türk oyuncular, deneyimli Avrupa seviyesindeki oyuncular ve uluslararası yetenekler olmak üzere üç temel üzerine kurulacak. Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş, takım planlaması; Türk oyuncular, deneyimli Avrupa seviyesindeki oyuncular ve uluslararası yetenekler olmak üzere üç temel üzerine kurulacak." REKLAM "HANGİ BÖLGEYE KAÇ TRANSFER LAZIMSA YAPACAĞIZ" "Hangi bölgeye kaç transfer lazımsa, biz o kadar transfer yapacağız. Taraftarımızın içi rahat olsun. Ama bu transferleri de benimsediğimiz prensipler çerçevesinde yapacağız. Ülkemizin her yanında siyah-beyazlı formalar ile gezen insanlar, gençler görmek istiyoruz." "BU ALGILARI YAPANLARA EN GÜZEL CEVABI VERME VAKTİDİR" "Değerli genel kurul üyelerimiz; sizlerden önemli bir ricam olacak. Siz, bizi bu göreve tarihimizin en yüksek oy oranı ve en büyük katılımıyla layık gördünüz. Sizin böyle bir teveccühle göreve getirdiğiniz yönetim için 120 günde 10 kez istifa kampanyası başlatıldı. Önümüzdeki Genel Kurul, bu algıları yapanlara da en güzel cevabı verme vaktidir." SERDAL ADALI'NIN SEÇİM VAATLERİ -Kalıcı başarılar ve sürdürülebilir zaferlere ulaşan bir futbol takımı REKLAM -Denk bütçeler ile büyüyen amatör şubeler -Finansal bağımsızlığını yakalayan, borçsuz bir mali yapı -Yeni gayrimenkul yatırımlarıyla güçlenen ve projelerle büyüyen bir ekonomi -Geleceğin yıldızlarını Avrupa seviyesinde tesislerde yetiştiren bir altyapı -Profesyonellik ve kurumsa vizyonla geleceği yöneten bir idari organizasyon -Yeniden kenetlenen ve hep birlikte yükselen büyük Beşiktaş camiası