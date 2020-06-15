Şimdi biliyorum ki daha da güçlü olma vakti. Belki aramızdan ayrıldın ama bildiğim bir şey var ki; sen asıl şimdi doğru yerde gerçek kavuşmanı yaşıyorsun. Doğum günüm seninle benim aramda bir bağ babacığım. Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var, biliyorum. Ve kavuşacağımız günü bekliyorum... Seni çok seviyorum.