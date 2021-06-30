Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek "Ben de çocuktum. Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım cinsel istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim." paylaşımında bulundu.

SERAY KAYA KİMDİR?

4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin'den de oyunculuk dersi aldı. Oyunculuğa 2012'de 'Huzur Sokağı' isimli diziyle başladı. 'Kocamın Ailesi' dizisindeki kırmızı şapkalı kız rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından 'Gülümse Yeter' dizisinde rol aldı. 'Kadın' dizisindeki rolü için resim dersleri aldı.