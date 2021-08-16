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Serap Paköz'ün son hali sosyal medyada olay oldu: Başkası gibi olmuşsunuz! - Magazin haberleri

Serap Paköz takipçilerini ikiye böldü

Geçtiğimiz haftalarda 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Serap Paköz, son görüntüsünü paylaştı. Ünlü sunucunun yeni hali takipçileri arasında tartışma konusu oldu

16.08.2021 - 15:18 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

  • 56 yaşındaki Paköz, operasyon sonrası son halini sevenleriyle paylaştı. "Evlerinize misafir olmaya adım adım yaklaşıyorum" diyen Paköz'ün fotoğrafı tartışma yarattı. Bazı takipçileri, "Eski haliniz daha güzeldi" yorumu yaparken, bir kısım hayranı da Paköz'ün yeni görüntüsünün daha güzel olduğunu savundu.

    Paköz, gelen eleştiriler karşısında ise sessizliğini korudu.

  • "BENİM NEYİM EKSİK?" DEMİŞTİ

    Öte yandan ünlü sunucu, bu fotoğrafını, "Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni, Fransız askı yaptı. Daha bir saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de bir hafta sonra görün... Ellerine sağlık Cem'ciğim... Sevgili Seda Sayan, Miami'den aradı Cem'i" sözleriyle paylaşmıştı.

  • Ardından operasyonun detaylarını anlatıp doktoruna teşekkür eden Serap Paköz'e, "Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş..." şeklinde yorum yapılmıştı.

  • "BELEŞÇİLİK KİTABIMDA YAZMADI!"

    Eleştiriler karşısında adeta çileden çıkan ünlü sunucu, "Ben, 'Kızım, işçinin alnının teri kurumadan, parasını ödeyeceksin' diyen bir babanın kızıyım. Bu öğretiyle büyüdüm. Beleşçilik kitabımda yazmadı, yazmaz da. Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil! Sevgilerimle..." şeklinde isyan etmişti.

     

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