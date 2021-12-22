"Temasta olduklarım test yaptırsın!"

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"Kertenkele", "Bizim Hikaye" ve "Kanıt" gibi birçok projede rol alan Sera Tokdemir, (40) gece rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından Tokdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

TEMASTA BULUNDUĞU KİŞİLERİ UYARDI

Bir süre hastanede tedavi görecek olan ünlü oyuncu, konuyla ilgili Instagram'dan açıklama yaptı. Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Sera Tokdemir, temasta bulunduğu kişileri uyarmayı da ihmal etmedi.

"AZ ÖNCE COVID POZİTİF OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Tokdemir, "Herkese merhaba... Gece çok kötü hissederek, acile geldim. Aldığım serumlar iyi olmamı sağlamayınca, doktor yatışıma karar verdi ve az önce Covid pozitif olduğumu öğrendim. Lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın." şeklinde konuştu.

Sera Tokdemir, iki doz koronavirüs aşısı yaptırdığını da sözlerine ekledi.

Takipçilerinden ünlü oyuncuya çok sayıda "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.