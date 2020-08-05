AA

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Süleyman Elban'ın da katıldığı törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop önemli açıklamalarda bulundu. Şentop, konuşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Şentop özetle şunları söyledi:

"ADANA'YI İŞGALE KALKIŞANLAR NEREDE"

"Bu bin yıl boyunca bulunduğumuz coğrafyalarda, toprağa, insana, kültüre hizmet ettik, emek verdik. Büyük devletimiz Osmanlı'nın yüzlerce yıl kaldığı topraklarda mevcut inançlar, yerel diller, yerel mimari, kültür, sanat itinayla korundu. Yüzlerce yıl sonra çekildiğimiz bu topraklarda yaşayan herkes inancını, dilini, kültürünü, sanatını hiçbir kopukluk olmadan sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. Her zaman, barışın, huzurun, insan hürriyetinin ve kişiliğinin koruyucusu olmanın unutulmaz örneklerini verdik. Yüz yıl önce, her zerresiyle, her hücresiyle sahip olduğumuz, sahip olmayı hak ettiğimiz bu vatan topraklarını işgal ve istila etmek isteyenlere de hak ettikleri cevabı, dersi verdik. Peki yüz yıl önce Adana ve havalisini işgal etmeye gelenler nerede?

"FRANSA, CEZAYİR'İ KATLETTİ"

Onlar neler yaptılar? Fransızlardan bahsediyorum. Sömürgeci, barbar, insana ve kendinden olmayan insana dair her şeye saygısızca, vahşice yaklaşan Fransızlar, tam 75 sene önce, evet, tam bugün Cezayir’de büyük bir katliam gerçekleştirdiler. 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Fransa, sömürgesi altındaki Cezayirli gençlerden yardım ve destek istemişti.

"HERKES KARAKTERİNİN GEREĞİNİ YAPAR"

Hatta Cezayir’e bağımsızlığını vadederek ancak Fransa işgalden kurtulunca, ilk işleri Cezayir’de büyük bir katliam gerçekleştirmek oldu. Nazi Almanyasının işgaline direnemeyen, işgalden kendi milli direnişiyle değil ancak İngiltere ve ABD’nin yardımıyla kurtulan Fransa ilk iş olarak Cezayir’e saldırmıştır. 'Kul kullun ya'melu ala şakiletih'. Herkes karakterinin gereğini yapar. 90’lı yıllarda Ruanda’da yaşanan katliamda da bu Fransa’yı görüyoruz."

"LİBYA'DA HAİNLERLER BERABERLER"

Fransa'nın, Birleşmiş Milletler raporunda açıkça suçlandığını aktaran Şentop, aynı Fransa'nın bugün, Libya’da meşru hükümete karşı ayaklanan darbeci hainlerle beraber olduğunu söyledi. "Tarafını ve tutumunu cesaretle kafasını kaldırarak savunamıyor bile." diyen Şentop, şöyle devam etti:

"AFRİKA'NIN SERVETİNİ ÇALIYOR"

"Tersinden güya Türkiye’yi suçlayarak, kirli tutumunu örtbas etmeye çalışıyor. Suriye’de aynı şekilde, terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık ediyor. PKK’lı teröristleri Cumhurbaşkanlığı sarayında ağırlıyor. Tabii Afrika’nın güzel insanlarının milli servetlerini, alın terlerini, gözyaşlarını çalmaya da devam ediyor, merkez bankası üzerinden.

"HUKUKTAN BAHSEDECEK SON ÜLKE"

Dünyada insan haklarından, hukuktan, adaletten, haktan haksızlıktan bahsedebilecek en son devlet Fransa’dır. Son iki yüzyılın tarihi, Fransa’nın yüzündeki karayı, alnındaki lekeyi silmesinin mümkün olmadığını gösteriyor. 21. Yüzyıl Fransa için, geçen iki yüz yılındaki katliamları, soykırımları, zulümleri, işgalleri, sömürüleri için özür dileme yüzyılı olabilir. Belki bir yüzyıl yeterli olur."

"TÜRKİYE MAZLUMLARIN HAKLI SESİDİR"

Şentop, bu vesileyle ülke topraklarını işgal eden sömürgecileri bir defa daha lanetle andığını aktardı. Yüzyıl sonra, dünyanın değiştiğini vurgulayan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye büyüdü, gelişti, güçlendi, ilkeli, ahlaklı, adaletli, barışı ve dayanışmayı esas alan uluslararası siyasetiyle çok büyük mesafeler kazandı. Yeryüzünde mazlumların haklı ve gür sesi oldu. Cumhurbaşkanımız, bütün uluslararası platformlarda adil bir uluslararası düzeni ısrarla ve hakkıyla dile getiren sembol bir lider oldu. Özellikle salgın sürecinde, sadece kendi halkımıza değil Avrupa ülkeleri dahil dünyada 100’ün üzerinde ülkeye yardımda bulunduk, uluslararası dayanışmanın en güzel örneklerini verdik.

"İNSANLIĞI SAVUNACAĞIZ"

Bazı Batı ülkeleri birbirinin tıbbi malzemelerine el koyup onları gasbederken bunu yaptık. Herkes karakterinin gereğini yapar. Yeni bir dünyanın eşiğindeyiz. Israrla, kararlılıkla, birlik ve beraberlikle, uluslararası dayanışma ile hakkı, adaleti, hukuku, ahlakı, insanlığı savunacağız, yükselteceğiz. Yüz yıl öncesinin kararlığıyla. Yüz yıl önce Pozantı’dan yükselen kararlılık ve iddia ile.

"BAZI PARAVAN DEVLETLER KURULDU"

Birleşik Arap Emirlikleri diye bir devlet var, geçenlerde bunun bir yetkilisi, Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin, Arapların iç işlerine karışmaması yönünde birtakım açıklamalarda bulunmuş. 1. ve 2. Dünya savaşları sonrası dünyanın bazı yerlerinde tabiri caizse paravan devletler kuruldu. Bu devletler üzerinden bazı emperyalist devletler operasyon yapmaya çalışıyorlar. Bunlardan birisi de bu tür konuşmaları, boyunu aşan konuşmaları yapan bakanın mensubu olduğu devlet.

"MİLLİ SERVETLER SURİYE HALKININDIR"

(ABD'li şirket ile YPG/PKK arasındaki petrol anlaşması) Bu topraklar ve bu toprakların altındaki bütün milli servetler Suriye halkınındır. Dolayısıyla orada, ABD ve Fransa'nın desteğiyle varlığını sürdürmeye çalışan bir terör örgütünün, Suriye halkının bu yer altı servetini başka ülkelere peşkeş çekmeye hakkı yoktur. Bu anlaşma da geçerli değildir ama ABD gibi bir devletin, uluslararası hukuka göre meşru olmayan bir anlaşmayı yapmış olması, bununla beraber Türkiye'ye karşı uzun yıllardır terör faaliyeti yürüten bir örgütle iş birliği yapması da çok üzüntü vericidir. Bu vahim hatadan, yanlıştan dönüleceğini ümit ediyorum.

LÜBNAN'DA YAŞANAN PATLAMA

"(Beyrut'taki patlama) Büyük bir patlama, patlamayla ilgili sebebi tespit edebilmek için biraz zaman geçmesi lazım. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Buradan Lübnan halkına başsağlığı ve yaralılar için de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Talepleri halinde enkaz kaldırma ve diğer çalışmalarla ilgili yardıma hazır olduğumuzu ifade etti. Bu konuda onlardan gelecek talep bekleniyor."

Şentop, TBMM’nin 29’uncu başkanı olarak Pozantı Kongresi’nin 100’üncü yılını anma faaliyetine katılmanın kendisine nasip olduğunu, bu sebeple kendisini bahtiyar addettiğini kaydetti.