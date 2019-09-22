TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz yıl üçüncüsünü Antalya’da, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrasya Parlamento Başkanları toplantısının dördüncüsüne katılmak üzere Kazakistan'a gitti.

Kazakistan ziyareti öncesi Avrasya ülkelerinin güçlerini birleştirmeleri gerektiği konusunda önemli mesajlar veren TBMM Başkanı, “Dünya nüfusunun 3 milyarından fazlasını barındıran bu coğrafyanın, dünyanın kaderinin çizilmesinde ne kadar etkinliğinin olduğu, bütün bu coğrafyada bulunan ülke yönetimlerince cevabı verilmesi ve özellikle de cevabı aranması gereken bir soru. Bölgesinde yaşanan sorunlara duyarsız kalan ülkeler, başlarına gelecek felaketlere sonradan ağıt yakma lüksüne sahip olamazlar” dedi.

“Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık” temasıyla 23-24 Eylül’de Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin’in ev sahipliğindeki toplantıda, Türkiye’nin bölgede yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşleri ortaya konacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, toplantı öncesi ve sonrası gerçekleştireceği ikili görüşmelerle, Türkiye’yi kapsayan veya yakından ilgilendiren konularla ilgili parlamento başkanları düzeyinde görüş alışverişinde bulunacak.

TBMM Başkanı Şentop, ziyaret kapsamında Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nıgmatulın, Kazakistan Cumhuriyeti Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva ve Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşecek. TBMM Başkanı ayrıca, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser başta olmak üzere zirveye katılan başkanlarla bir araya gelecek.

Uluslararası Türk Akademisi tarafından düzenlenen ve ‘Yeni Türk İşbirliği Örgütleri’nin konu edileceği “Nahçıvan Anlaşması 10. Yıldönümü” konferansına da katılacak olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaret ve Avrasya Ülkeleri Parlamento Başkanları dördüncü toplantısı ve gerçekleştireceği ikili görüşmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrasya Ülkeleri Parlamento Başkanları 4. toplantısının konusu, “Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık”. Bölgemizin, özellikle de Türkiye’nin, bu başlıklarda yer alan konularda ortak ve samimi adımları görmeye gerçekten çok büyük ihtiyacı var. Dünya nüfusunun 3 milyarından fazlasını barındıran bu coğrafyanın, dünyanın kaderinin çizilmesinde ne kadar etkinliğinin olduğu, bütün bu coğrafyada bulunan ülke yönetimlerince cevabı verilmesi ve özellikle de cevabı aranması gereken bir soru.

Türkiye, kendisini de içinde barındırdığı bu bölgede sorunların çözümü için söz sahibi olabilmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın “Dünya 5’ten büyüktür” sözüyle ortaya koyduğu bakış ve duruşunu sürdürmek için tüm koşullarını sonuna kadar zorlamaktadır.

Bölgesinde yaşanan sorunlara duyarsız kalan ülkeler, elbette başlarına gelecek felaketlere sonradan ağıt yakma lüksüne de sahip olamazlar. Felaketler ve savaşların pençesine düşen insanlar, kendi coğrafyalarını korumak için elbette ellerinden gelen çabayı gösterebilirler. Ancak onları, bu felaket ve savaşlara sürüklemeyecek çözümler üretmek ve adımlar atmak, o ülkelerin yönetimlerine düşer. Biz de bölge insanlarının, öncelikle yaşam hakkı, sonrasında refahı ve dünya politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olabilecek güç birliklerini sağlamak zorundayız. Avrasya bloğunu oluşturabilecek ülkeler olarak birbirimizle daha sıkı bağlar kurmalı, birbirimize olan güveni sağlamlaştıracak adımlar atmalıyız.

Geçtiğimiz yıl Antalya’da gerçekleştirilen Avrasya Ülkeleri Parlamento Başkanları üçüncü toplantısının konusu, “Avrasya'da ekonomik işbirliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma”ydı. Bu yılki toplantıda, bölgede yaşanan sorunlara daha köklü çözüm bulunmasının adımlarını oluşturacak, “Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık” konusu işlenecek. Bu toplantının, bölgemizde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlaması için önemli bir güç ve dayanışma birlikteliğini sağlamasını Allah’tan niyaz ediyorum.”