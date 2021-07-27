Şentop, Bakü'de Haydar Aliyev'in anıt mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kaiser ve beraberindeki parlamento heyetiyle ilk önce Haydar Aliyev'in anıt mezarını ziyaret ederek, çelenk koydu ve dua etti.
Ardından Şehitler Hıyabanı'na geçen Şentop ve beraberindekiler, şehit anıtlarına karanfiller koyup çelenk bıraktı.
Mustafa Şentop, mevkidaşları Gafarova ve Kaiser'le Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.
Anıta çelenk koyan Şentop, Şehitlik Defteri'ni de imzaladı. TBMM Başkanı Şentop, deftere şunları yazdı:
"Aziz şehitlerimiz;
103 sene önce bu topraklarda Azerbaycanlı kardeşlerinizle birlikte tarihe geçen kahramanlıklar sergileyerek şehitlik mertebesine eriştiniz. Ebedi istirahatgahınızda huzur içinde izzetle yaşayın.
Azerbaycan'ın egemenliği ve topraklarının bütünlüğü uğruna vermiş olduğunuz cansiperane mücadele ile şanlı bir kardeşlik destanı yazdınız. Uğruna şehit düştüğünüz bu topraklarda 'bir millet iki devlet' şiarıyla vücut bulan Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği ilelebet var olmaya devam edecektir.
Aziz hatıranızı hürmet ve minnetle anıyor, huzurunuzda işgal altındaki topraklarını azat etme uğruna şehit düşen Azerbaycan'ın kahraman evlatlarını ve bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Cenabıhak, şehadetinizi makbul, makamınızı ali, davanızı baki eylesin."
Şentop, şehitlikten ayrılışında gazetecilerin soruları üzerine, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Meclis Başkanları Toplantısı'nın ilkini gerçekleştireceklerini belirtti.
Daha sonra üç ülke arasındaki ilişkileri devlet başkanları düzeyinde, daha güçlü hale getirecek uluslararası bir mekanizmanın oluşacağını ve bunun da önemli bir adımını burada gerçekleştireceklerini dile getiren Şentop, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan birliğinin, dostluğunun ve kardeşliğinin çok özel olduğunu vurguladı.
Mustafa Şentop, bu birlikteliğin kurumsal bir yapıya kavuşmasını arzu ettikleri için toplantının önemli olduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Şentop, bu programın ardından Şuşa şehrine geçeceklerini ifade etti.
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