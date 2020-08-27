Belçikalı veri bilimi şirketi Sentiance, Japonya’daki ortaklığı RMC Softbank'tan sonra, dijital teknolojiler konusunda faaliyet gösteren iş geliştirme ve dijital dönüşüm danışmanlık şirketi Wasistdas işbirliği ile Türkiye’ye pazarına girdi.
Şirketten yapılan açıklamada; Sentiance'ın yapay zeka ile, markaların müşteri tabanlarını bireysel seviyeden tanıyarak daha efektif çözüm sunma amacı ile geliştirildiği ifade edildi.
Tescilli teknolojisi ise mobilite, sigorta, e-ticaret, eğlence ve bankacılık sektörleri üzerindeki yapay zeka çözümlerini, global markalar ile işbirliği üzerinden insanların hayatlarını iyileştirmeyi amaçlayan Sentiance’in geliştirdiği yazılım; tüketicinin gerçek zamanlı davranışlarını inceleyerek, elde edilen mobil verileri tüketiciye özel, bağlamsal içgörülere dönüştürebiliyor.
Yapay zeka ile anlamlandırılan tüketici verileri, kullanıcıların günlük yaşam rutinlerini, öncelikli tercihlerini, önemli anlarını keşfederek bu dataları “bağlamlama” ile anlamlı hale getirip gerçek zamana entegre etme özelliğine sahip.
"TÜRKİYE PAZARI ÖNEMLİ BİR FIRSATI TEMSİL EDİYOR"
Marka-müşteri ilişkilerinde yeni bir donemin başladığının altını çizen Wasistdas CEO'su Mert Evcim, "Türkiye pazarı, Sentiance'ın geniş bir uygulama yelpazesindeki çözümleri için önemli bir fırsatı temsil ediyor. Türkiye, mobilite, insurtech ve e-ticaret alanında hızla gelişen bir pazara sahip. Sentiance & Wasistdas, mobil yaşam tarzı temelli inovasyonları mümkün kılmak için Türkiye'de hem geleneksel şirketler hem de yeni dijital yatırımlarla çalışmaya başladı. Davranışsal ve yapay zeka, Türkiye’nin mobil cihazlara öncelik veren ve veri odaklı pazarında son derece kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmanın anahtarı olacak. Yapay zeka destekli çözümlerin geliştirilmesi, akıllı mobil çözümler, sağlık, perakende ve akıllı şehirlerde yeni fırsatlar yaratacaktır. Sentiance, bağlamsal zeka alanında yerel lider olmak için çok iyi bir konuma sahip. Bu başarı hikayesinin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum. " dedi.
Sentiance CEO'su Toon Vanparys ise Türkiye pazarındaki fırsatlardan heyecan duyduğunu belirterek; "Wasistdas'ı uzun yıllardır dijital uzmanlardan oluşan güvenilir ve yenilikçi bir düşünce grubu olarak tanıyorum" şeklinde konuştıu
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