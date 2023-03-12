Şenol Güneş'ten play-off ve Ghezzal açıklaması!

''BÜYÜK OYUNCULARIN BU KADAR TOP KAYBIYLA OYNAMAMASI LAZIM''
Kaçırdıkları ne gol pozisyonlarını düzeltmek için çok çalışacaklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, şu ifadelere yer verdi:
“Aboubakar’ın attığı gole bakınca kafayla kaçırdığı olabilir. Duran toplarda net pozisyonlar buldu, vuramadı. O konuda da mesafe aldık. Seken topları zaman zaman atıyoruz. Rosier’in Redmond’un kaçırdığı pozisyonlar var. Karşı kaşıya atılması gereken pozisyonları olmadığı zaman sıkıntı oluyor. Rakip için de geçerli. Bunları yaşayacağız. Düzeltmek için çok çalışacağız. Savunma hücumu birlikte yaparsak daha iyi olur. Tayfur girdi olumlu işler yaptı. Hem geri geldi hem yardım etti. Büyük oyuncuların bu kadar top kaybıyla oynamaması lazım.”