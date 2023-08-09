Şenol Güneş'ten itiraf: Geçmiş dönemlerde teklif aldım

"BUGÜN BAŞARILI OLAN YARIN BAŞARISIZ OLABİLİR"

"Netfçi ile daha önce çok istememize rağmen hazırlık maçı yapamadık. Zor bir maç olacak. Umarım güzel bir maç olur ve hak eden kazansın. Her rakip önemlidir. İmkansızlık içerisinde çok başarılı oyuncular ve takımlar vardır. Üstten bakmayı insani olarak doğru bulmam. Kimlik, makam, şöhret, para... Bunlar insanın değerli olduğunu göstermez. Bugün başarılı olan, yarın başarısız olabilir. Sahada en iyisini vermek istiyoruz. Üst üste maç oynayan takımlar, bazen beklenmedik şekilde takılabilir. Azerbaycan'da futbol çok mesafe aldı. Avrupa'da 3 tane takım var. Futbol olarak yatırımları ve iddiaları üst seviyede. Karabağ mesela çok sürpriz sonuçlar aldı. Biz kardeş takımla maça çıkacağız ve umarım kazanırız."