Şenol Güneş'ten Ghezzal açıklaması

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kazanmalarına rağmen eksiklerinin olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci dönemine galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Taraftarın bana ilgisini biliyordum. Benim de sorumluluğum vardı. Onların gözünde itibarım olduğunu bir kez daha gördüm. Oyunculara da sahip çıktılar. Oyunu iyi analiz ettiklerini düşünüyorum. Oyun coşkuluyken onların da heyecanının arttığını gördüm." dedi.

Çok fazla çalışacaklarını vurgulayan Güneş, "Oyun olarak arzu ettiğim takım bu değil. Eksiklerimiz var. Geçmişte olan hocalar da katkı yaptılar. Burada bir takım var. Bu maçı kazanmak işin bittiğini değil yeni başladığını gösteriyor. Olağanüstü çalışacağız, bunun için aklım da enerjim de var." diye konuştu.

Oyunun belli bölümlerinde eksikleri olduğuna dikkati çeken Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazanmak önemliydi ve kazandık. Gol atan ama gol de yiyen bir takımız. Şampiyonluğa oynayan bir takım olarak bu kadar gol yemek doğru değil. Zamana ihtiyacımız var. Önümüzde 3 maç daha var. Kısa sürede bu sonucun alınması benim katkımdan değil oyuncuların yeteneğinden. Olması gereken bir sonuçtu. Sürpriz olmadı, o güzeldi. Rahat giden bir maçta gol yedik. Bunları konuşacağız. Heykeltraş heykel yaparken fazlalıkları atar. Fazlalıkları atarsak sorunu çözeriz. Şu an fazlalıklarımız var. Topla fazla oynamak, pas yanlışları gibi ama bunlara girmiyorum. Bizim gibi bir takımın bu kadar pas kaybı, kademe ve markaj hataları olmaması lazım. Bunları konuşacağız."

Beşiktaş taraftarlarının kendisine gösterdiği sevgiden bahseden Güneş, kendisini bu sevgiye karşılık borçlu hissettiğini anlatarak, "Hiçbir parayla bunu satın alamazsınız. Bunu size gösteriyorlarsa borçlu hissedersiniz. Adım çok geçiyordu, akşam üstü başkan çağırdı gitti. Bu taraftara karşı korkum vardı. 'Gelsem mi gelmesem mi' diye düşünüyordum. İlk defa korktuğumu hissettim çünkü bu sevgiyi kaybeder miyim diye endişelendim. Aşk hevesin geçene kadar, sevda nefesin bitene kadar. Trabzon'da da bunu yaşadım. Beşiktaş'ı da seviyorum. İki tane olmaz diyorlar. Profesyonellikle cehaletin ayrı olduğunu bilmeyenler bunun böyle değerlendiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

''SAVUNMA ANLAYIŞINDA SIKINTIMIZ VAR''

Takıma etkisi ile ilgili konuşan Güneş, şunları söyledi:

"İki günde ne yapılabilirse onu yaptık. 'Bensiz de bu maçı almanız gerekir' diye futbolcularla konuştum. 'Ben size yardımcı olacağım' dedim. Takımın iyi tarafları var, hücum zenginliği var. Savunma anlayışında sıkıntımız var. Hiçbir oyuncuya peşin hükmüm yok. Özgür ve adaletliyim. Muleka son dakikada girdi, beğendiğim bir oyuncu. Şimdilik beğendiklerim dışarıda kalabilir. 'Sahaya çıktığınızda topu sevin' dedim. Topu sevenler bir arada olmalılar. İşini yapanlar takımda olmalı. Her katkı yapan oyuncu oynayacaktır. Tayyip devre arasında sakattı. 3 oyuncu değişikliği yaptım ama yapmamam gerekiyordu. Josef'in ağrıları vardı. Bunlar hep düzeltilmesi gereken şeyler."

"Bugün bütün oyuncuları görmeye çalıştık." diyen Güneş, "Bu takımın tüm oyuncuları bizim için önemli. Ersin'i kesmedik, dinlenmesi gerekiyordu. Mert'in de bu maçta oynaması gerekiyordu. Galatasaray maçında kim oynayacak bilmiyorum. Ersin iyi ve değerli bir kaleci, bir kırılganlığı var. Bu maçta oynamasa Mert'i kaybederdik. Çok kariyerli oyuncular var. Eğer bize katkı verirlerse değişim yaparak gelişim yaparlarsa sorunumuz azalır. Yapmazlarsa oyuncu değiştireceğiz." şeklinde konuştu.

GALATASARAY DERBİSİ

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile oynanacak maça da değinen Güneş, "Tüm takımlar yarışta iddialı. Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da iyi gidiyor. Biz rakiplere bakarak değil, kendi oyunumuzu geliştirerek alacağımız sonuçlarla yukarı çıkmayı hedefliyoruz. Büyük takımlar arasındaki maçlar farklı olur. Onlar da 3 puan aldılar ve moralliler, kıran kırana bir maç olacak."ifadelerini kullandı.

Nathan Redmond ve Georges-Kevin N'Koudou'nun oyunu hızlandırabilecek isimler olduğunu kaydeden Güneş, "Bu oyuncuların verimiyle bir yere gelebiliriz. Şu anda 3 forvetim var. Bugünkü tercihim tartışılabilir. 3 orta sahayı görmem gerekiyordu. Muleka'yı daha önce de alabilirdim. Cenk Tosun ve Weghorst gayet arzuluydu, o da hoşuma gitti. Cenk'i alkışlatmayı düşünürken Weghorst'u alkışlattık." değerlendirmesinde bulundu.

''PAS ÇALIŞMALARINI DAHA FAZLA YAPMAMIZ LAZIM''

Savunmadaki sıkıntılara değinen Güneş, "Defansta uyum sorunumuz var. Birebirde başarısızdık, beklerin arkasına oyuncu kaçırdık. Tayfur dinamik bir oyuncu. Rosier bugün dağınıktı. 'Tabanca gibi oyuncu' diyorum ona ama beklediğimin altında oynadı. Gidip gelmesi gereken, dayanıklılığı yüksek, hızlı bir oyuncu. Fiziksel bir sorunu mu vardı anlamadım. Masuaku'yu daha iyi bekliyordum. Olumsuz olunca çıkarmak zorunda kaldım. Umut fena değildi ama 2-3 hata yaptı. Tayfur da Umut da alternatif olmalı. Böyle oyuncular olursa daha az yabancı alırız." şeklinde konuştu.

Top kayıplarının fazla olduğuna da dikkati çeken Güneş, "Pas çalışmalarını daha fazla yapmamız lazım. Pasla oyun hareketliliği seyirciyi de hareketlendirir, hücum zenginliğini de arttırır. İlk yarıda düştük bugün. Fiziksel bir sıkıntı var. Pas yapan takım yorulmaz. Kovalayan takım yorulur. Yanlış baskılarla yorulduk. Oyunu sizin yönetmeniz gerekiyor. Oyunda fiziksel olarak düşen oyuncular vardı. Erken form tutmak erken düşüşe de sebep olabiliyor. Duran toplarda adam markajı mı alan markajı mı diye oyuncuların fikirlerini aldım. Düşündüklerini yaptım. Ben de yeniyim, onların da alışkanlıkları var." ifadelerini kullandı.

''GHEZZAL DÜNYA KUPASI'NA KADAR YOK''

"Ghezzal, Dünya Kupası arasına kadar aramızda olmaz. 3 maç var önümüzde. 3 maçta da olmayacak. Tedavisi ve çalışması olacak."