2019'da ayrıldığı Beşiktaş'a resmen geri dönen Şenol Güneş göreve de başladı. Siyah-beyazlılar ile 2023-24 sezonu sonuna kadar 1,5 yıllık bir anlaşma imzalayan tecrübeli çalıştırıcının yardımcıları da belli oldu.

Şenol Güneş'in yardımcısı, A Milli Takım'da da ekibinde olan Bayram Bektaş olacak. Tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Şeref Çiçek ve Eren Şafak da yer alacak.

Beşiktaş ve A Milli Takım döneminde Güneş’in ekibinde olan Şafak son olarak Tuzlaspor’da teknik direktörlük yapmıştı.

Şeref Çiçek de uzun yıllar boyunca Güneş'le birlikte çalışmıştı.