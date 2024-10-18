Şenol Güneş'in 1000'inci maçında Trabzonspor, Başakşehir'i konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında yarın Başakşehir’i konuk edecek. Papara Park Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak olan maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Süper Lig’de 9 puanla 10’uncu sırada yer alan bordo-mavili takım sahasında galip gelerek zirveye yakın olmak istiyor. 14 puanla 4’üncü sırada yer alan konuk ekip Başakşehir ise sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak amacında.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2001 yılında Türkiye Kupası maçıyla başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32’si Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası ve 1’i de Süper Kupa olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan Trabzonspor’un 16, Başakşehir’in 10 galibiyeti bulunurken 11 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig’de 32 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor’un 12, Başakşehir’in de 10 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. İki takım arasında Süper Lig’de geçen sezonun son haftasında İstanbul’da oynanan karşılaşma Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.