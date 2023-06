AA

Vodafone Park'ta oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, "Öne geçtiğimiz maçı beraberlikle bitirdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra az pozisyon bulduk. Kaybedilen 2 puan üzücü. Asıl üzüntüm bu sezonun son maçından iyi futbol ve güzel bir sonuçla ayrılmak isterdik. Hüzünlü bir gece oldu. Beraberlik, Atiba'nın vedası ve Cenk'in sakatlığı. Şanssız bir günde sezonu bitirdik. Tüm oyunculara teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar ama yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.

Ligi üçüncü tamamlamalarının başarılı sayılamayacağını aktaran deneyimli teknik adam, "Geldiğimizden beri futbol adına doğruları yapıp yukarıda bir yerde olmak istiyoruz. Üçüncü olduk. Beşiktaş için başarı sayılmaz. Bu maçı kazansaydık ikinci olacaktık. Yeni sezonda daha güzel futbol oynayan ve her maçı kazanmak isteyen Beşiktaş yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun'un durumu hakkında da konuşan Güneş, "MR'ı çekilecek. Görüntü itibarıyla ön üst adalede yırtık olacağı söyleniyor. Milli maçta olmaz ama inşallah erken iyileşir. Şu andaki durumu sıkıntılı." şeklinde görüş belirtti.

Transfer çalışmalarına yarından itibaren başlayacaklarını ifade eden Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımız var. Yarından itibaren devreye sokulacak. Başkan ve yönetim her türlü gayreti gösterdi. Daha iyi takım yapabilmek için uğraşacağız. Gidecekler ve gelecekleri değerlendireceğiz. Almamız gereken oyuncuları bir an önce alacağız. Transferin uzun sürmesini olumlu bulmuyorum. Bir an evvel transferleri yapmak istiyoruz. İskelet kadroda çok fazla değişiklik olacağını görmüyorum. Rekabetin daha fazla olması gerekiyor."

Siyah-beyazlı takıma forma giydiği 10 sezonun ardından veda eden Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson'ın çok önemli bir isim olduğunu belirten Güneş, "Çok iyi işler yaptı. O da herkesin gönlüne girdi. Saygıyı hak eden bir oyuncu. Maçın gidişatına göre son dakika oyuna almayı düşünüyordum. Maç farklı gelişti. Girmemesinin daha doğru olacağını düşündüm. 2-5 dakika girmesine gerek yok. 10 senedir bu camianın içinde. Örnek bir sporcu. Kendisine teşekkür ediyorum ve yeni hayatında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

