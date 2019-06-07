07 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan maç kitabında Fransa karşılaşması ile ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Yetiştirdiği yıldız futbolcularla ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla 'dünyanın 1 numaralı futbol ülkesi' diyebileceğim Fransa, hiçbir takım için kolay bir rakip değil. Ancak biz de elemelere Arnavutluk ve Moldova karşısında kalemizi gole kapatarak aldığımız iki güzel galibiyetle başladık ve 6 puana ulaştık. Gerek Fransa gerekse 11 Haziran'da oynayacağımız İzlanda maçlarında kazanmaya dönük bir anlayış içerisinde olacağız. Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ama kazanacak öyle çok şeyimiz var." ifadelerini kullandı.
Avrupa Şampiyonası finallerinde yer almak istediklerini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:
"Avrupa Şampiyonası finallerinde olmak istiyoruz. Gelin bunu birlikte hayal edelim, A Milli Takımımızın başarı hikayesini birlikte yazalım. Ay-yıldızlılarımız, 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde dünyanın önde gelen futbol ülkelerinden Hollanda'yı, sonra da bu turnuvanın finallerine katılmamızı garantileyen maçta İzlanda'yı bu statta mağlup etmişti. Hiç şüphe yok ki, bunda stadyumu dolduran Konya seyircisinin takımımıza coşku, rakibe endişe veren desteğinin de büyük rolü oldu. Şimdi bir kez daha aynı desteği sizlerden Fransa maçında da bekliyoruz."
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