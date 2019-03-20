20 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A Milli Takım’da Şenol Güneş fırtınası esmeye başladı...
15 yıl sonra ay-yıldızlı eşofmanları giydikten sonra önceki gün düzenlediği basın toplantısında umut dağıtan Şenol Güneş, oyuncularına da 2020 Avrupa Şampiyonası’nı hedef olarak gösterdi. Grup eleme maçları için kadroya çağrılan oyuncuların bunun kıymetini bilmesi gerektiğini anlatan Güneş “Her şeyden önce milli takım kampında milli maçların dışında bir konunun konuşulmasını istemiyorum. Herkes kulüp formasını çıkardığı gibi aklından, zihninden de lig yarışını, transferi, başka konuları çıkaracak. Birbirimizi sevmeyi, elimizden tutmayı ve hepsinden önemlisi takım olmayı öğrenmemiz gerek” dedi.
Kendisinin de en az futbolcular kadar heyecanlı olduğunu söyleyen Şenol Hoca “Burada olanlar bu formanın kıymetini bilsin. Milli takımda olmayı en az sizin kadar hak eden yetenekli birçok arkadaşınız sırada bekliyor. Hepimiz bu ülkenin askeri olacağız. Kavgaların, başarısızlığın değil, iyi futbolumuzun ve başarılarımızın konuşulduğu bir milli takım istiyorum. Türkiye bütün büyük turnuvalarda olmalı. Bunu başaracak güçte ve kalitedeyiz” ifadelerini kullandı.
Herkese eşit mesafede olduğunun altını çizen Güneş “Tecrübe ile gençliği harmanlayacağız. Milli takım içindeki herkes heyecan duymalı. Bir sonraki kadroda olabilmek için olanca gücüyle çalışmalı” diye konuştu.
MİLLİLER , ARNAVUTLUK YOLCUSU
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart Cuma günü deplasmanda yapacağı Arnavutluk maçı için yarın bu ülkeye gidecek.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı takım, hafta başından itibaren Arnavutluk müsabakasının hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.
Milliler, Arnavutluk karşılaşması için yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla başkent Tiran'a gidecek. Ay-yıldızlı kafile, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine geçecek.
Şenol Güneş, yarın bir milli futbolcu ile Loro Borici Stadı'nda TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, son çalışmasını da toplantının ardından maçın oynanacağı bu statta yapacak.
Ay-yıldızlı takım, H Grubu'nun ilk maçında 22 Mart Cuma günü TSİ 22.45'te Arnavutluk ile karşılaşacak.
Milliler, Arnavutluk karşılaşmasının bir gün sonrasında, 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı grubun ikinci maçı için Eskişehir'e dönecek.
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