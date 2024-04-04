Şenol Güneş çalıştırmak istediği takımı resmen açıkladı

70 yaşını geride bıraktığını ve harika bir hayat geçirdiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Kariyerimi iyi şekilde bitirmek istiyorum, bu yüzden eğer Kore Futbol Federasyonu bana fırsat tanırsa bu benim için son bir meydan okuma olacak" şeklinde konuştu.