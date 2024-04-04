Şenol Güneş çalıştırmak istediği takımı resmen açıkladı
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş, çalıştırmak istediği yeni takımı resmen açıkladı
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Şenol Güneş, Güney Kore medyasından KBS ile yaptığı bir röportajda Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın antrenörü olmak istediğini söyledi.
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Kore medyasında yer alan haberlere göre Güneş, Güney Kore Milli Takımı'nı Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıma konusunda da belirli bir hedef sundu. Güneş daha önce Kore Ligi ekiplerinden FC Seoul'de başarılı bir antrenörlük kariyeri geçirmişti.
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Tecrübeli çalıştırıcı röportajında "FC Seoul'ün başında üç yıl boyunca Kore'de yaşadım. Bu, çok mutlu anılarla dolu bir deneyimdi, bu yüzden futbol kariyerimin son üç yılını Kore ile tamamlamak istedim." ifadelerini kullandı.
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70 yaşını geride bıraktığını ve harika bir hayat geçirdiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Kariyerimi iyi şekilde bitirmek istiyorum, bu yüzden eğer Kore Futbol Federasyonu bana fırsat tanırsa bu benim için son bir meydan okuma olacak" şeklinde konuştu.
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Jurgen Klinsmann'ı görevden aldıktan sonra yeni bir antrenör arayışında olan Güney Kore Milli Takımı için 11 antrenör futbol federasyonuna başvuruda bulundu. Kore Futbol Federasyonu yeni antrenör kararını incelemelerinin ardından verecek.