Karşılaşmayı ve galibiyeti değerlendiren Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Fransa ile oynanacak olan maça da değindi.

Güneş "Fransa maçıyla ilgili yarından itibaren başlamamız gereken bir dönem var. Ligin sonundayız. İki hazırlık maçı yaptık. Bu zamana kadar sezon yorgunluğunu atmak, oyuncuların genel durumlarını görmek istiyorduk. İki hazırlık maçı yaptık. Mümkün olduğunca oyuncuların tamamını oynatmaya çalıştık, birkaç oyuncu dışında. Onları az oynatmak durumunda kaldık. Bazılarını sakındık. Sıkıntısı olanları dinlendirdik. Bu maçı kazanmayı hak ettik ama bu oyunla Fransa'yı yenmek zor olacaktır. Farklı bir maç olacaktır; bizim için de onlar için de. Oyuncu performanslarını değerlendirip önce Fransa, sonra da İzlanda'ya hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş "Daha fazla pozisyon üretmeyi bilmemiz lazım. Zaman zaman tempo düşüşleri oldu. Dorukhan gibi bazı oyuncular sakatlıktan çıktı. Bunların fizik temposunun nasıl olacağını görmek lazım. Bazı oyuncular oynarken, takım bütünlüğü içinde ne yaptığını görmeye çalıştık. Fransa'yı yenmek için hücumda ve defansta daha iyi olmamız gerekiyor. Dünya şampiyonu olmuş bir ülkeyle oynayacağız. Oyuncular için de heyecan ve ölçü olacaktır. İnşallah iyi bir sonuçla ayrılırız, temennimiz odur. Sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız" dedi.