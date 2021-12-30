Esprili yanıt

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Güneş, muhabirlerle sohbet etti. Esprili yanıtlarıyla gazetecileri güldüren Şenol Güneş, adının Beşiktaş ile anılması hatırlatılınca, "Bebek'ten düz gidiyorsunuz Beşiktaş'tasınız." ifadelerini kullandı.

Güneş, "Bir takımın başına geçmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hepimizin bir takımı var değil mi? Milli takımımız..." cevabını verdi. Teknik direktör, "Çalışmayı düşünmüyor musunuz sorusuna ise,"Araba süreceğim, çalışacağım işte." diyerek basın mensuplarına takıldı.