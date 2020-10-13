A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, Sırbistan'la oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş'in açıklamaları şöyle:
"Konuşabiliyorsak ne güzel, demek ki sağlıklıyız. Her zaman en önemli şey sağlık. Olağanüstü bir durum var. Neyin ne olacağını siz de bilemiyorsunuz. Gerginlikler oluyor. Biz şu an oyun olarak iyi durumda olsak da puan olarak iyi değiliz. Sırbistan ve Türkiye de başta olabilirdi. Macaristan'ın hem bizi hem Sırbistan'ı yenmesi 6 puan yaptırdı. O maçların koşulları farklıydı"
"SIRBİSTAN İDEAL TAKIMLA ÇIKACAK, ÇAĞLAR YOK"
"Sırbistan, Norveç maçı için farklı bir kadro yaptı, ideal kadroyu Norveç'e çıkardı. Bize karşı ideal kadrosu olacak Tadic dışında. Kamuoyunda 7 oyuncu dışarıda kaldı deniyor ama ideal oyuncuları var. Sıkıntımız Efecan, Ozan Kabak, Çağlar ve Kaan'ın olmaması. Çağlar sakatlığı sebebiyle Sırbistan'a karşı olmayacak. Umarım iyi ve güzel bir maç olur"
"Her şeyden önemlisi istikrarlı bir şekilde oyunumuzu geliştirerek iyi sonuçlar almak, 3 maçı kazanmak, bu maçlar bittiğinde bu kadronun mart ayı itibariyle ne yapacağını göstermek istiyoruz. Genelde bu oyuncularımızın hepsi kulüplerinin oyuncuları. Oradan bakıp alıyoruz. Son durumlarını orada görüyoruz. Eylül ayına dönecek olursak, önce biz daha sonra kulüpler başladı. Milli maçlardan sonra kulüpler başladı"
"1 AY ÖNCESİNE GÖRE DAHA İYİYİZ"
Şu anda söylenecek söz, 1 ay öncesine göre daha iyiyiz. Asıl maratonun başladığı döneme gelmek lazım. Mart ayındaki maçlar çok önemli. Bu maçlar da önemli ama Eylül ayında kaybettiğimiz Macaristan maçı durumu çok etkiledi"
"5-10 YILA DAMGA VURACAĞIZ"
Umut veriyoruz. Bu takım 2021 Avrupa Şampiyonası'na ve 2022 Dünya Kupası'na gidecek. 5-10 yıla damga vurmasını bekliyoruz bu takımın. Gerçeği göreceğiz"
"Futbol ticari bir unsur haline döndü. Uluslar Ligi'nin çıkma amacı, hazırlık maçlarının anlamsızlığı ve heyecansızlığını gidermek için oluşturuldu. Önce futbol, sonra para olması gerekirken tersi oldu. Yine de avantajı var. Ciddiyeti açısından bu lig önemli. Birbirine yakın takımları aynı gruba koyuyor. Futbol liglerinde de ticari boyutu olduğu için sık sık maçlar yapılıyor ama bu futbolcuların kaldırabileceği bir durum değil"
"2 gecede ben 4 saat uyuyabildim. Moskova'dan yeni geldik. Futbolcular nasıl dinlenecek. Sakatlıklar artıyor. Daha fazla oyuncu bulundurmak zorunda oluyoruz. Pandemi nedeniyle olağanüstü dönemdeyiz. Bu da büyük sıkıntı yarattı. Milli takım oyuncularını, kulüpteki performansını bilmeden almak zorundayız. Cengiz Ünder sakatlıktan döndü. Yeni transfer yaptı, 2 idmana çıktı, geldi. Oynayamazdı. Sakatlanabilirdi. Ne olduğunu bilmediğimiz oyuncular var. Merih de Allaha şükür sıkıntı olmadı, riskliydi. Aylar sonra ilk defa üst üste iki maç oynadı. Zorluklar var"
"Yaptığımız iş eleştiriye açık. Biz de saygı duyuyoruz. Herkesi dinliyor, değerlendiriyoruz. Gizemli bir durum yaratmak istemiyoruz. Kim iyiyse çözmeye çalışıyoruz. Eleştirilerde doğrular varsa dinleriz, yoksa dinlemeyiz çöpe atarız. Şu an ortaya konuşuluyor. Bize maç gündemiyle ilgili bir soru varsa değerlendiririz"
"Almanya zaman zaman tökezlese bile kurumsal kimliğini çok iyi oturdu. Almanya gibi olmak istiyoruz. Bu takım galibiyetlere alışan bir grup. Fransa'yı yendiğimiz gibi iyi oyunlarımızı sürekli hale getirmeliyiz"
"İrfan Can'ın durumu hakkında sabrediyorum, şükrediyorum, dua ediyorum, dinliyorum, bazen de susuyorum... Yeri geldiğinde cevap veririm diye düşünüyorum."
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