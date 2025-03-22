MİRAY AKOVALIGİL "YA BENDE BİR ŞEY YOKSA?"// 24 MART// TURKCELL PLATINIUM SAHNESİ // 20.30

Miray Akovalıgil “Ya Bende Bir Şey Yoksa?” isimli gösterisiyle Turkcell Platinum Sahnesi’ne geliyor. Miray Akovalıgil, kariyer, aşk, sağlık dahil her alanda başarı kavramını sorgulatan stand up gösterisiyle seyircileriyle buluşturacak.

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İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 24 MAYIS // %100 STUDIO // 21.00

Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” izleyicilerini Zorlu PSM %100 Studio’da bekliyor.

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EHLİKEYF // 24 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00

Dört duvarın içinde iki kadın ve sırf kadın oldukları için maruz kaldıkları hayatlar. Bir gün kaderlerini değiştirmek adına bir adım atarlar. Masum iyi niyetli bir adımdır ama hiç de düşündükleri gibi olmaz. İçinden çıkılması zor hesaplaşmalar, verilmesi zor kararlar peşlerinden gelir. Hülya ve Perihan sofralarıyla, anılarıyla, komik anlarıyla dolu hikayesi Ehlikeyf Zorlu PSM’de.

TİMSAH ATEŞİ // 25 MART// TURKCELL PLATINIUM SAHNESİ // 20.30

Başrollerini Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyunda bir evde, kötürüm bir baba ile 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ve dindar ablası Alannah’ın (Funda Eryiğit) temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk hikayesiyle Turkcell Platinum Sahnesi’nde!

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SENİ SEVİYORUM MÜKEMMELSİN, ŞİMDİ DEĞİŞ // 25 MART // %100 STUDIO // 20.30

“Seni Seviyorum, Mükemmelsin, Şimdi Değiş”, günümüz aşk kavramını her aşamasıyla ele alan, esprili bir müzikal revü: İlk buluşmanın heyecanından evliliğe; düğünlerden cenazelere, çocuk sahibi olmaktan ayrılıklara kadar ilişkilerin evrelerini anlatan bir yolculuğu %100 Studio’da tiyatroseverlerle buluşturuyor.

VEDAT ÖZDEMİROĞLU STAND UP // 25 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00

Gırgır, Fırt, Avni, Leman ve Uykusuz gibi önemli mizah dergilerindeki yazılarıyla tanınan usta mizah yazarı, senarist ve komedyen Vedat Özdemiroğlu, tek kişilik sahne performansıyla touché by N Kolay’a kahkaha tufanı yaşatmaya geliyor. ATA DEMİRER GAZİNOSU // 26-27 MART // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, ilgiyle takip edilen gösterisi “Ata Demirer Gazinosu” ile sezon boyunca Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Zorlu PSM ve BKM iş birliğiyle sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde devam edecek muhteşem gösterinin Mart ayındaki gösterimleri Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. REKLAM BEN ÇOKTAN GİDERSİNİZ SANMIŞTIM // 26 MART // %100 STUDIO // 20.30 Bir adam, sözlük, Thom Pain, yalnızlık, çocukluk, bir arı ya da kelimeler, bencillik, aşk, kaybetmek, çok aşk, çok kaybetmek ve bir köpek; kocaman gözleri olan bir köpek. Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım korku üzerine bir oyun olarak izleyicileriyle buluşuyor. EVLİLİKTE UFAK TEFEK CİNAYETLER // 26 MART // %100 STUDIO // 20.30 Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler, Dolunay Soysert ve Bülent İnal’ın çarpıcı performanslarıyla, sırların, yalanların ve tehlikeli oyunların gölgesinde evlilik kurumunun çatışmalarla örülü yüzünü sahneye taşıyor. Eric-Emmanuel Schmitt’in oyunu, Ersin Umut Güler’in rejisiyle, bir çiftin geçmişi ve gerçekleri arasında soluksuz bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Estetik soyutlamalardan ve çağdaş sanat pratiklerinden ilham alan sahneleme bilinçdışının kaygan zemini üzerinde evliliği bir ritüel, bir labirent ve eksik parçalarını arayan bir deneyime dönüştürüyor. Gerçek ile temsil arasındaki sınırların kaybolduğu bu oyun, seyirciyi yalnızca bir tanık olmaya değil, bu arayışın parçası olmaya davet ediyor. REKLAM SOLANCH DE LA ROSA// 26 MART// TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00 Latin, pop ve R&B türlerini kendine has üslubuyla yorumlayan, 9 senedir İstanbul’da yaşayan Kübalı şarkıcı Solanch De la Rosa, sezon boyunca touché by N Kolay'da. İNSANLAR MEKANLAR NESNELER// 27 MART // TURKCELL PLATINIUM SAHNESİ // 20.30

İnsanlar Mekanlar Nesneler, cesaretin ve özgürlüğün hikayesini sahneye taşıyor. Geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın, korkularla yüzleştiği, gerçekle barıştığı ve en önemlisi kendini sevdiği bir yolculuk… Bu oyun, hayatın başlangıçlarını, aileyi, bağımlılıklardan kurtulmayı ve yukarı bakmayı anlatıyor. “Aşağı bakmadan yola devam edebilecek miyiz?” sorusu etrafında dönen bu özel yapım, cesurca “evet” demenin gücünü Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla keşfetmeye davet ediyor. REKLAM BENGİ APAK STAND UP// 27 MART// TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00 Türkiye’nin en eski ve çok dinlenen ödüllü komedi podcasti O Tarz Mı? ile ismini duyuran Bengi Apak, geçtiğimiz Ocak ayından bu yana sahnelediği ve çok konuşulan stand-up şovuyla beğenileri topluyor. Bengi, özel olmaya, büyülü anlara, kabak lifine ve sumaklı soğanlara isyan ettiği çok konuşulan setinin uzun versiyonuyla touché by N Kolay’da keyifli anlar yaşatmak üzere seyircileriyle buluşuyor. HAYALPEREST // 28 MART // TURKCELL SAHNESİ// 21.00 Hayalperest, hayallerine sığınarak yaşamın ve sektörün zorluklarına göğüs germeye çalışan genç bir oyuncunun trajikomik hikayesi… Gizemli bir kuş, mor bir battaniye ve umulmadık bir hayalet ile hedeflerini kovalayan hayalperestimiz, seyirciyi bir yolculuğa davet ediyor. Enis Arıkan’ın başrolünde olduğu müzikli oyun Hayalperest 28 Mart akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. KEREM GÖRSEV TRIO // 28 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00 Caz dünyasının önde gelen isimlerinden Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman’dan oluşan trio ekibiyle touché by N Kolay'da sahne alıyor.