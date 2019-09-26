Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da meydana gelen deprem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, "Bu depremin Artçıları 5'ler civarında olur. Silivri çukurundaki fayların büyüklükleri 6'yı geçecek depremler yapmaz. Ama tekrar söylüyorum Kumburgaz çukurundaki fay kırılırsa o 6.50 şiddetinde deprem yapabilir." dedi.

"6.50 ŞİDDETİNDE DEPREM OLABİLİR"

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Prof.Dr. Şener Üşümezsoy, 'İstanbul'da yeniden deprem olabilir mi?' sorusuna yönelik, "Silivri çukurunda daha büyük bir deprem olmaz. Kumburgaz'a doğru giderse o 6.5'lara doğru gidebilen bir deprem yapabilir. Silivri çukurunda bu tip depremler olur. 1912'de kırılmış olduğu için, başlangıçta bunlardan korkuyordum. Burada bu fayın kırılmış olduğu için Tekirdağ kesiminde sorun yok. Yalova Çınarcık'tan gelen fayda büyük bir deprem yok. En riskli fay Kumburgaz çukurunda, şu an o riski görmüyoruz.

Bu depremin Artçıları 5'ler civarında olur. Silivri çukurundaki fayların büyüklükleri 6'yı geçecek depremler yapmaz. Ama tekrar söylüyorum Kumburgaz çukurundaki fay kırılırsa o 6.50 şiddetinde deprem yapabilir." dedi.