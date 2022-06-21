SENDEN DAHA GÜZEL 3. BÖLÜM ÖZETİ

Cerrah olduğunun ortaya çıkmasından endişe duyan Efsun, Emir’in de ondan büyük bir sır sakladığından habersizdir. Emir ve Kaya’nın Pervin’in ameliyatını herkesten gizli yapması ortalığı karıştırır. Efsun, Emir’in klinik dışında ameliyat yaptığını kanıtlamanın peşine düşerken Serpil de Kaya’nın kendisini aldattığını düşünmeye başlar. Öte yandan tahlil sonuçlarını sakladığı için ölümden dönen hasta yüzünden Emir kurula çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Olan bitenden kendini suçlu hisseden Efsun ise Emir'le arasında yaşanacakların henüz farkında değildir.