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Senden Daha Güzel 3. son bölüm yayınlandı! 21 Haziran FOX TV ile Senden Daha Güzel son bölüm full tek parça izle

Senden Daha Güzel 3. son bölüm yayınlandı! 21 Haziran FOX TV ile Senden Daha Güzel son bölüm izle

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Senden Daha Güzel yeni bölümü ile izleyici ile buluştu. Başrollerinde Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Berat Yenilmez, Sevinç Erbulak gibi isimlerin yer aldığı Senden Daha Güzel 3. son bölümü yayınlandı. Diziyi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için Senden Daha Güzel son bölüm izle ekranı erişime açıldı. İşte Senden Daha Güzel 3. son bölüm...

21.06.2022 - 21:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gold Film imzalı Senden Daha Güzel, ilk bölümü 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlandı.  Yönetmenliğini sırasıyla Deniz Koloş ve Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı dizi romantik komedi türündedir. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Senden Daha Güzel her salı FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte merakla beklenen Senden Daha Güzel 3. son bölüm...

  • SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜM İZLE!

    Senden Daha Güzel 3. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Senden Daha Güzelson bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • SENDEN DAHA GÜZEL 3. BÖLÜM ÖZETİ

    Cerrah olduğunun ortaya çıkmasından endişe duyan Efsun, Emir’in de ondan büyük bir sır sakladığından habersizdir. Emir ve Kaya’nın Pervin’in ameliyatını herkesten gizli yapması ortalığı karıştırır. Efsun, Emir’in klinik dışında ameliyat yaptığını kanıtlamanın peşine düşerken Serpil de Kaya’nın kendisini aldattığını düşünmeye başlar. Öte yandan tahlil sonuçlarını sakladığı için ölümden dönen hasta yüzünden Emir kurula çıkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Olan bitenden kendini suçlu hisseden Efsun ise Emir'le arasında yaşanacakların henüz farkında değildir. 

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