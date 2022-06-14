SENDEN DAHA GÜZEL 2. BÖLÜM ÖZETİ

Efsun ve Kaan'ın öpüşmesi bütün dengeleri alt üst eder, araları daha da gerilir. Efsun hem Kaan'a hem de bütün ekibe kendini kanıtlamak isterken büyük bir hata yapar. Geçmişten gelen sırrı yüzünden bu hata Efsun'u mahveder. En çaresiz hissettiği anda, yardımına Kaan koşacaktır.