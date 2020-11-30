Şenay Lambaoğlu'ndan 'Şehrin Orta Yerinde'

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Sanatçı Şenay Lambaoğlu, "Şehrin Orta Yerinde" şarkısı ile iç ısıtacak bir çalışma ortaya koyarak, sevenlerini umut dolu hayallere davet ediyor. Sözleri kendisine ait olan şarkının müzik ve düzenlemesinde Hakan Kurşun ile ortak çalışma yürüten Lambaoğlu’nun klip yönetmenliğini ise Erbay Aras üstleniyor.

Şarkısındaki duyguları İstanbul’un çeşitli cadde ve sokaklarındaki görüntülerle birleştiren Şenay Lambaoğlu, klibinde etkileyici bir performans sunuyor. Şarkıdaki vokalleri enstrümanların derinliğiyle harmanlayan Lambaoğlu, hafızalara kazınacak bir uyum yaratıyor.

Şenay Lambaoğlu’nun Hakan Kurşun ile bu yıl içinde gerçekleştirdiği müzikal ortaklığın üçüncü şarkısı “Şehrin Orta Yerinde”, tüm dijital platformlarda yerini aldı.