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        Haberler Magazin Şenay Gürler ile Semih Saygıner tatilde - Magazin haberleri

        Şenay Gürler ile Semih Saygıner tatilde

        Uzun süredir aşk yaşayan Şenay Gürler ile Semih Saygıner, Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 09:37 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:37
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2014'ten beri birlikte olan Şenay Gürler ile Semih Saygıner, Bodrum'da objektiflere yansıdı.

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          Çift, Yalıkavak’taki bir plajda görüntülendi.

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          Denizin ve güneşin tadını çıkaran çiftten Semih Saygıner, iskelede bir ara sevgilisini alnından öptü.

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          Şenay Gürler, Semih Saygıner ile ilişkisi hakkında; "Güzel giden bir birlikteliğimiz var ama evliliği şimdilik düşünmüyoruz" açıklamasını yapmıştı.

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