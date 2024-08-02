Şenay Gürler ile Semih Saygıner tatilde
Uzun süredir aşk yaşayan Şenay Gürler ile Semih Saygıner, Bodrum'da görüntülendi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2014'ten beri birlikte olan Şenay Gürler ile Semih Saygıner, Bodrum'da objektiflere yansıdı.
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Çift, Yalıkavak’taki bir plajda görüntülendi.
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Denizin ve güneşin tadını çıkaran çiftten Semih Saygıner, iskelede bir ara sevgilisini alnından öptü.
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Şenay Gürler, Semih Saygıner ile ilişkisi hakkında; "Güzel giden bir birlikteliğimiz var ama evliliği şimdilik düşünmüyoruz" açıklamasını yapmıştı.