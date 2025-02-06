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        Haberler Gündem Senarist Mehmet Bozdağ Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifade verdi

        Senarist Mehmet Bozdağ Ayşe Barım soruşturması kapsamında ifade verdi

        Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, senarist Mehmet Bozdağ savcılığa ifade verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:43 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:43
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        Ayşe Barım soruşturması: 'Diriliş Ertuğrul'un senaristi ifade verdi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı.

        'Diriliş Ertuğrul' gibi birçok dizinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.

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