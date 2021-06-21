Sena Şener, Koç Üniversitesi İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu. Genç şarkıcı, mutluluğunu da sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Şener, mezuniyet fotoğrafına, "Konserler ve sınavlar arasında mekik dokuduğum ve genelde uykusuz kaldığım maceramın sonuna geldim. İşte ailenizin İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyatçısı." notunu düştü.