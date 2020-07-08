Sen Çal Kapımı her Çarşamba akşamı saat 20.00'de FOX'ta yayınlanmaktadır. Romantik Komedi türündeki dizi MF Yapım tarafından yapılmakta olup Hande Erçel, Kerem Bursin gibi ünlü oyuncuları içerisinde barındırmaktadır. Sen Çal Kapımı konusu nedir? Sen Çal Kapımı dizi oyuncuları kimlerdir? Sorusu merak ediliyordu. İşte sizler için hazırladığımız bilgiler...

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

EDA YILDIZ (HANDE ERÇEL)

SERKAN BOLAT (KEREM BÜRSİN)

AYDAN BOLAT (NESLİHAN YELDAN)

SELİN ATAKAN (BİGE ÖNAL)

AYFER YILDIZ (EVRİM DOĞAN)

KAAN KARADAĞ (İSMAİL EGE ŞAŞMAZ)

ENGİN SEZGİN (ANIL İLTER)

CEREN BAŞAR (MELİSA DÖNGEL)

FERİT ŞİMŞEK (ÇAĞRI ÇITANAK)

MELEK YÜCEL (ELÇİN AFACAN)

FİGEN YILDIRIM (SİTARE AKBAŞ)

PIRIL BAYTEKİN (BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU)

SEYFİ ÇİÇEK (ALİCAN AYTEKİN)

ERDEM ŞANGAY (SARP BOZKURT)

ALPTEKİN BOLAT (AHMET MARK SOMERS)

LEYLA HAKTAN (İLKYAZ ARSLAN)