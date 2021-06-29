İlk tanıtım filmi yayınlandı

Ödüllü kısa filmleriyle tanınan Tufan Taştan'ın ilk uzun metraj filmi 'Sen Ben Lenin' Türkiye prömiyerini 40'ıncı İstanbul Film Festivali'nde ulusal yarışma bölümünde yapmaya hazırlanıyor. Festivalde hem ulusal yarışma bölümü hem de 'Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü' için yarışacak filmin gösterimi 13 Temmuz'da saat 21'de Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek. 1 - 13 Temmuz arasında gerçekleştirilecek 40'ıncı İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma gösterimleri öncesinde 'Sen Ben Lenin'in tanıtım filmi paylaşıldı.
Senaryosunu Tufan Taştan ile Barış Bıçakçı'nın beraber kaleme aldığı polisiye ve kara mizah türündeki 'Sen Ben Lenin', Karadeniz'deki bir kasabanın kıyısına vuran Lenin heykelinin meydana dikilişinin ardından, başbakanın da katılımıyla gerçekleşecek açılış töreninden hemen önce çalınmasını ve Ankara'dan görevlendirilen iki polisin kasabaya gelerek kayıp Lenin heykelinin peşine düşmesini konu ediniyor.
Dünya prömiyerini geçtiğimiz aylarda 43'üncü Moskova Film Festivali'nde gerçekleştiren filmin başrollerini Barış Falay ve Saygın Soysal paylaşırken ikiliye kadroda Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Şerif Erol, Binnur Kaya, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Nazlı Bulum, Murat Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Barış Yıldız, Sarp Akkaya, Necip Memili, Bige Önal ve Utku Çakar gibi birçok başarılı isim eşlik ediyor.
İstanbul Digital (ID) Film ve Yapım-eki'nin yapımcılığını üstlendiği 'Sen Ben Lenin'in müzikleri Barış Diri imzası taşırken filmin şarkısı, Edip Cansever'in 'Mendilimde Kan Sesleri' adlı şiirinden bestelenerek Seyyal Taner tarafından seslendirildi.
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