Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat karadeniz 57.bölümü ile ekranlara gelmesinin ardından 60.bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde Osman Hoca'nın Mustafa ile Asiye'nin yeniden evlenebilmesi için hülle şartı koşmasıyla ortalık karışır. Hülle için gelen Aslan'ı gören Mustafa deliye döner ve Aslanı evire çevire döver.

SEN ANLAT KARADENİZ 58.BÖLÜM FRAGMANI

"Hayatta en zor işler başarılana kadar imkansız görünür. Bunun da en büyük ispatı annendir..."

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar. DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır. Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.