"HEYECANLI BEKLEME SÜRECİ"

Semra Güzel, Tümer ile birlikte verdiği bu pozu da geçtiğimiz haftalarda, "Heyecanlı bekleme süreci ve kocaman ailemiz... İyi ki..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Fotoğraflar: Instagram