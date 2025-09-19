Semiramis Pekkan, akciğer ameliyatı geçirdi

Semiramis Pekkan'ın başına gelenler, "Her şerde bir hayır vardır" düşüncesinin en iyi örneklerinden biri oldu.

REKLAM advertisement1

Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza yaşayan Semiramis Pekkan, evcil hayvanını gezdirirken kafasını bir demire çarparak sırtüstü merdivenlerden düştü.

Semiramis Pekkan, hastaneye gittiğinde doktorunun; "Haydi, gelmişken genel kontrollerini yapalım" demesiyle akciğerlerinde kötü huylu kitle tespit edildi.

Semiramis Pekkan, akciğerinin alt lobunun alınarak ameliyat edildiğini belirtinken sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

"Açlığın ne demek olduğunu bilirim" Haberi Görüntüle