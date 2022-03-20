Semiha Yankı'ya 'kasten basit yaralama'dan ceza

İzmir'de 'Anıl Petek' adıyla tanınan trans şarkıcı Anıl Şişman, geçen yıl 22 Nisan'da, sanatçı Semiha Yankı tarafından darbedilerek, hakarete ve tehdide uğradığını ileri sürüp, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yankı da darbedilip, hakarete uğradığı gerekçesiyle Şişman hakkında suç duyurusunda bulundu. Semiha Yankı hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıl hapis; Anıl Şişman için ise 'basit yaralama'dan 1 yıla kadar hapis istemiyle Çeşme 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
ARALARI BOZUKMUŞ
İddianamede, Anıl Şişman ve Semiha Yankı'nın savunmalarına da yer verildi. Şişman'ın 10 yıldır tanıdığı Yankı ile aralarının son zamanlarda bozuk olduğuna, konuşmadıklarını söylediğine dikkat çekildi. Yankı'nın olay günü cinsel kimliği nedeniyle tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne süren Şişman'ın "Olay günü Çeşme PTT önünde yürürken Semiha Yankı kullandığı arabayı durdurup, bana hitaben 'Sen 1 dakika buraya gelsene' diyerek küfretti. Bunun üzerine 'Abla, saçmalama böyle bir şey yok. Sen neden bahsediyorsun?' diyerek elini öpmek için arabaya doğru yaklaştım. Yaklaşınca Semiha Yankı sol gözüme doğru tokat attı. Saçımdan tutup, beni aracın içine çekmeye çalıştı. Kendimi kurtarmak için geriye çekildiğim sırada tişörtüm yırtıldı. Bana yine küfürler edip 'Ben Semiha Yankı'yım, seni burada yaşatmam' dedi. Kendisinden şikayetçiyim." sözleri yer aldı.
"GÖĞÜS KISMIMDA YARALANMALAR OLDU"
Semiha Yankı'nın iddianameye giren savcılık ifadesinde ise Anıl Şişman ile aralarının bozuk olduğunu belirterek, 8 senedir tanıdığını; Şişman'ın cinsel kimliğini sosyal medya hesabından paylaşmasını istediğini ancak kendisinin reddettiğini, bunun üzerine aleyhinde sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığını söylediği aktarıldı. Yankı'nın, "Olay günü aracımla seyir halindeyken, 'Sen o lafları kime söyledin?' dedim. Bana 'Ay sen neden üzerine alınıyorsun?' diyerek karşılık verdi. O an sol elimi tuttu. Elimi kurtarmaya çalıştım. İki eli ile göğsüme doğru yapıştı. Göğüs kısmımda yaralanmalar oldu. Kendisinden şikayetçiyim." dediği belirtildi.
PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
Çeşme 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülene davanın 8 Mart'taki 2'nci duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatlar yer aldı. Karar açıklanırken, ortada tehdit ve hakarete ilişkin somut delil olmadığı gerekçesiyle Semiha Yankı'ya beraat verildi. 'Kasten basit yaralama' suçundan ise önce 120 gün hapis cezasına çarptırıldı. 'Haksız tahrik' ve 'iyi hal'den ceza, 75 güne indirildi. Yankı'nın bu cezası da günlüğü 20 liradan paraya çevrilip, 1500 lira ödemesine hükmedildi. Son olarak hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.
Aynı suçlamalarla yargılanan Anıl Şişman hakkında da aynı ceza verildi. Şişman'ın avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, Yankı'ya verilen cezayı az bulup, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!