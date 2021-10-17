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Semiha Yankı ağlayarak anlattı: Ağabeyim Metin Yankı Gözümün önünde öldü! - Magazin haberleri

Semiha Yankı ağlayarak anlattı: Gözümün önünde öldü!

Bir dönemin ünlü şarkıcısı Semiha Yakın bilinmeyenlerini anlattı. 1972'de ağabeyi Metin Yankı'nın acısıyla sarsılan Yankı, ağabeyinin gözlerinin önünde hayatını kaybedişini ve evinde yaşadığı saldırıyı dile getirdi

17.10.2021 - 11:33 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Sanatçı Semiha Yankı, Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına katıldı. Hayatıyla ilgili merak edilenleri anlatan Yankı, 1972 yılında ağabeyi Metin Yankı'yı sahnede nasıl kaybettiğini açıkladı.

  • "BOYNU KIRILDI"

    Gözyaşlarına hakim olamayan 63 yaşındaki şarkıcı, o anlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    O gece ben de sahnedeydim. Gözümün önünde oldu o olay. Ağabeyimin boynu kırıldı. Omurilik küçük beyinciğe saplanmış, baştan aşağısı felç oldu. Aynı zamanda kaburga da kırılıp akciğere saplanınca hem beyin kanaması hem de iç kanama sebebiyle kaybettik...

  • "YAPILACAK BİR ŞEY YOKTU"

    Çok kötü bir süreçti. 49 sene oldu. Yapılacak bir şey yoktu. Babamın dengesini kaybetmesiyle alakalı bir de çalıştığı mekanın tavanı alçak...

    Babam 1.90 boylarında, ağabeyim 1.75'lerde... Tavan ise 2.50... Yani ayakta dengede durmaya çalışırken ağabeyim ayağını tavana vurunca babamın başındaki demir ile tavan arasında boynu kırıldı.

  • "BANA KAFAYI TAKMIŞ"

    Daha sonra evinin terasında uğradığı cinsel saldırıyı anlatan Semiha Yankı, yaşadığı olaydan sonra 8 yıl boyunca psikolojik destek aldığını söyledi.

    Ünlü şarkıcı, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

    Çengelköy'deki evimde inşaat işçisinin saldırısına uğradım. O zaman taşındığım evin karşısında inşaat var. Oradaki bir işçi takmış bana kafayı...

  • O gün de evde çalışan kadını markete yollamıştım. Kadın da bir sevgili bulmuş kendine bizim siteden, onunla görüştüğü için gidiyor markete gelmiyor.

    Evimin terasında dolaşıyorum ben de, kadını bekliyorum. Beklerken biri geldi arkadan. 'Seninle konuşmak istiyorum' dedi ama kafa bir dünya...

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