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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Semih Kaya, eşi Yasemen Kaya ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Arkadaşları ve eşiyle birlikte yemek yiyen Kaya, 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında konuştu.

Semih Kaya ve eşi Yasemen Kaya "FARKLI GÜNLERDE HEDİYE ALMAK DAHA ANLAMLI" Semih Kaya; "Dostlarımızla yemeğe geldik. Hem sevdiğimle hem yakın dostlarımızla bu günü yemekte geçireceğiz ama bizim için her günümüz özel. 14 Şubat'ta özellikle hediye aldığımız olmuyor bizim. Farklı günlerde hediye alıp, sürpriz yapmak daha anlamlı bence" diye konuştu.

"SONUÇLANINCA HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ" Geçtiğimiz aylarda Seçil Erzan ile yaşanan davanın mahkeme süreci hakkında da konuşan Semih Kaya; "Her şey olumlu şekilde ilerliyor. Hali hazırda devam eden bir süreç. Sonuçlanınca hep birlikte göreceğiz" diyerek sürecin devam ettiğini dile getirdi. Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar! Haberi Görüntüle