"HOŞ GELDİN OĞLUM"

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan 34 yaşındaki Semih Erden, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Oğlu ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan basketbolcu, "Allah'ım seni tüm kötülüklerden korusun. Hoş geldin oğlum benim..." ifadelerini kullandı.