Semih Çelik olayında yeni gelişme! Sur canisi Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i neden ve nasıl öldürdü?

AYİN VE RİTÜELE Mİ KATILDILAR MI? SUR VAHŞETİ SORUŞTURMASINDA YENİ AYRINTILAR

İstanbul Fatih'te Türkiye'nin kanını donduran vahşete ilişkin soruşturma sürüyor. Katil Semih Çelik'in bilgisayarında, İkbal Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video dışındaki tüm verilerin silindiği belirlendi. Uzuner'in telefonundaki şifre kılırken Ayşenur Halil'in ise telefonu henüz açılamadı. Ölen kızların ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddialara ilişkin ise polis bir ize rastlamadı.

Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in intihar etmeden önce öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner cinayeti ile ilgili polis ekiplerinin delillere yönelik incelemesi sürüyor.

İkbal Uzuner'in açılan telefonunda olaya ilişkin henüz bir tespit yapılamazken, Ayşenur Halil'in telefonu ise henüz açılamadı.

Polis ekipleri, Semih Çelik'in kullandığı elektronik cihazlarını da incelemeye aldı.