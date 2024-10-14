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        Haberler Bilgi Yaşam Semih Çelik olayında yeni gelişme! Sur canisi Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i neden ve nasıl öldürdü?

        Semih Çelik olayında yeni gelişme! Sur canisi Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i neden ve nasıl öldürdü?

        Türkiye'yi sarsan korkunç cinayette Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'I vahşice katletmişti. Semih Çelik ilk olarak Ayşenur'u ardından Eyüpsultan Surları'nda İkbal Uzuner'I katledip kendisini de surdan aşağı atarak intihar etmişti. Semih Çelik olayında sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddialarına ilişkin ise bir ize rastlanmadı. Öte yandan katil Semih intihar dışındaki tüm verileri bilgisayarından sildiği ortaya çıktı. Peki Sur canisi Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i neden ve nasıl öldürdü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:43
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        • 1

          İstanbul Fatih’te Türkiye'nin konuştuğu çifte cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Katil Semih Çelik'in bilgisayarında, İkbal Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video dışındaki tüm verilerin silindiği belirlendi. Uzuner'in telefonundaki şifre kılırken Ayşenur Halil'in ise telefonu henüz açılamadı. Ölen kızların ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddialara ilişkin ise polis bir ize rastlamadı. Peki Semih Çelik kimdir, olayı ne? Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i neden ve nasıl öldürdü?

        • 2

          AYİN VE RİTÜELE Mİ KATILDILAR MI? SUR VAHŞETİ SORUŞTURMASINDA YENİ AYRINTILAR

          İstanbul Fatih'te Türkiye'nin kanını donduran vahşete ilişkin soruşturma sürüyor. Katil Semih Çelik'in bilgisayarında, İkbal Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video dışındaki tüm verilerin silindiği belirlendi. Uzuner'in telefonundaki şifre kılırken Ayşenur Halil'in ise telefonu henüz açılamadı. Ölen kızların ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddialara ilişkin ise polis bir ize rastlamadı.

          Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in intihar etmeden önce öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner cinayeti ile ilgili polis ekiplerinin delillere yönelik incelemesi sürüyor.

          İkbal Uzuner'in açılan telefonunda olaya ilişkin henüz bir tespit yapılamazken, Ayşenur Halil'in telefonu ise henüz açılamadı.

          Polis ekipleri, Semih Çelik'in kullandığı elektronik cihazlarını da incelemeye aldı.

        • 3

          TÜM VERİLER SİLİNMİŞ

          Çelik'in açılan bilgisayarında İkbal Uzuner ile ilgili çektiği, Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video tespit edilirken bilgisayardaki diğer bütün verilerin silindiğini belirledi.

          Semih Çelik'in babası oğlunun bilgisayarı için, "Biz odasına girdiğimiz zaman bilgisayarı hemen kapatıyordu, şifresi vardı. Bilgisayarda neler yaptığını biz göremiyorduk" şeklinde ifade vermişti.

          Semih Çelik'in HTS kayıtlarını da incelemeye alan polis, cinayetlerle bağlantılı herhangi bir tespite ulaşamadı.

        • 4

          AYİN VE RİTÜELE KALTILDILAR MI?

          Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı.

          Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

        • 5

          NE OLMUŞTU?

          Eyüpsultan ve Fatih'te 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.

        • 6

          İKBAL UZUNER VE AYŞENUR HALİL NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

          Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayeti, 19 yaşındaki öğrenci Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in 4 Ekim 2024 günü İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri arasında, Semih Çelik tarafından bıçakla kesilerek öldürülmesidir.

        • 7
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